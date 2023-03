Come Rick & Morty potrebbe recuperare un trucco scenografico presente in Doctor Who per la settima stagione

La stagione 7 di Rick & Morty potrebbe utilizzare un trucco scenografico presente in Doctor Who. Il vero problema di questa serie animata è che ha sempre dovuto fare i conti con una narrazione anarchica ed oscura, non adatta a tutta la famiglia. Per quanto potremmo considerare vera questa affermazione, è altrettanto vero che le due serie sono molto più simili di quanto possa sembrare. Se analizzassimo nel dettaglio le due produzioni, sia Doctor Who che Rick & Morty, condividono l’idea di voler sfruttare la super intelligenza rimbalzando tra le realtà in avventure interstellari.

Condividono anche il fatto di avere degli aiutanti al loro fianco poco preparati. L’umorismo oscuro di Rick & Morty però non è mai stato raggiunto in Doctor Who. Recentemente l’ex star della serie, Justin Roiland, non ha ottenuto il rinnovo del contratto per la settima stagione, a causa delle accuse di violenza domestica mosse contro l’attore. Sulla base di questi sviluppi inaspettati della vicenda, si dovranno riformulare entrambi i personaggi dello show. Il miglior modo per nascondere questo cambiamento nella settima stagione sarebbe proprio un omaggio a uno dei trucchi più famosi di Doctor Who.

Poiché si dovranno sostituire sia Rick che Morty, ed essendo questa una serie animata basata sul meta-umorismo, si potrebbe sfruttare questa opportunità per far rigenerare i personaggi, in stile Doctor Who. Questo trucco sarebbe ideale per giustificare il cambiamento delle voci dei personaggi principali, creando una sorta di scherzo in cui la coppia si rigenera. L’escamotage è da sempre utilizzato nella serie Doctor Who proprio per giustificare la riformulazione del protagonista.

Nonostante possa sembrare difficile sostituire i due personaggi principali, il miglior modo consiste proprio nel creare una parodia affettuosa della rigenerazione di Doctor Who. Provando addirittura a migliorare una serie basata su uno spettacolo caotico e impegnato nell’umorismo sovversivo. Non ci resta quindi che attendere e scoprire chi saranno gli attori che andranno a formare la nuova coppia di Rick & Morty.