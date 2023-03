Come Maria Esposito si è preparata a diventare Rosa Ricci in “Mare Fuori”

Mare fuori, la serie tv Rai giunta alla terza edizione, continua a catturare critica e telespettatori. I suoi giovani protagonisti, in particolare, sono amatissimi dai fan. Maria Esposito, l’attrice che interpreta Rosa, la sorella minore di Ciro e Pietro, ha raccontato il suo ruolo in una lunga intervista a Repubblica.

Napoletana, vent’anni, originaria dei Quartieri Spagnoli, Maria Esposito sta facendo i conti con l’improvvisa notorietà che le sta regalando la serie televisiva ambientata in un istituto di pena minorile di Napoli.

Il successo l’ha spiazzata fin dalla seconda stagione quando le persone la riconoscevano per strada, facendole i complimenti.

Per quanto riguarda i protagonisti della storia, i giovani detenuti del carcere minorile, ha dichiarato:

“Credo che questi ragazzi vadano innanzitutto compresi – si legge nell’intervista a Repubblica – Ciascuno di loro ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa per ritrovare la gioia di vivere e per la mia Rosa quel qualcosa è l’ amore. Solo così si può costruire la speranza di una seconda possibilità, del ‘mare fuori’ ”

Maria Esposito è cresciuta nei Quartieri Spagnoli e sa bene di cosa sta parlando. Ha conosciuto storie difficili e sa che chi sbaglia deve pagare ma ritiene che il modello delle carceri debba essere quello della rieducazione.

L’attrice ha raccontato inoltre come si è preparata a girare le scene insieme a Massimiliano Caiazzo, l’attore che interpreta Carmine:

“Sul set mi sono sentita accolta, si è sempre respirata un’atmosfera distesa e piacevole. Per preparare meglio alcune scene, come alcune di tensione con Massimiliano, decidevamo di non parlarci per alcune ore, fino al momento del ciak, per poi terminare con un abbraccio liberatorio a fine riprese”.