Come D’Incanto 2: terminate finalmente le riprese del sequel

Il sequel di “Come D’incanto” ha finalmente raggiunto la fine dei lavori. Non si aspetta altro che l’uscita del film assieme ad un trailer. Intanto il regista celebra la fine dei lavori con un post su Instagram

Come D’Incanto 2: il regista celebra la fine delle riprese

Il regista e produttore Adam Shankman ha usato il suo account Instagram per annunciare che “Come d’Incanto” ha terminato le riprese. Per celebrare questa conclusione, Shankman ha pubblicato una sua foto al fianco della star Amy Adams, che tornerà nei panni di Giselle nel prossimo sequel Disney.

La didascalia dell’immagine originale recita: “Io e Giselle… errrr… Amy Adams vorrebbe solo dire: e questo è un involucro.” Nella foto, Shankman e Adams sono in piedi insieme davanti a un campo, che, purtroppo, non rivela molto sulla trama di “Come D’incanto”. Il regista è stato confermato per il sequel del film nel 2016, ma la pre-produzione non ha avuto un ritmo veloce fino a quando il film non è ha avuto la conferma che sarebbe stato distribuito su Disney+. Ora che le riprese sono finalmente terminate, non dovrebbe volerci molto per vedere un trailer e il film.

Il cast e la trama del sequel Disney

“Come D’incanto 2” riporterà gli attori Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel, nei loro ruoli oridinali. Mentre si sono aggiunti a questo secondo capitolo: Gabby Baldacchino, Kolton Stewart, Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays e Oscar Nunez.

Nel sequel, Giselle sarà ufficialmente sposata con Robert (Dempsey) e matrigna di sua figlia Morgan (Baldacchino). Rachel Covey ha interpretato Morgan nel film originale, ma dal momento che è passato del tempo tra il primo e il secondo film, Baldacchino ora prenderà il suo posto. Per quanto riguarda Rudolph, la star ha già confermato su Twitter che interpreterà un cattivo nel sequel, e secondo quanto riferito sia Brown che Mays fanno parte della squadra delle cattive ragazze.

“Come D’Incanto 2” arriverà esclusivamente su Disney+ nel 2022, anche se non è stata annunciata alcuna data di uscita specifica. Si spera che, con le riprese terminate, non dovrebbe volerci molto tempo per vedere un trailer e scoprire così data di uscita.

Francesca Reale

06/08/2021