Come d’Incanto 2: Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown, e Jayma Mays entrano nel cast

Come d’Incanto: il cast si arricchisce

“Come d’Incanto 2” aumenta il suo risalto visto che le star Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays si aggiungono al cast del film Disney. Insieme agli attori Amy Adams, Idina Menzel, Patrick Dempsey e James Marsden, il sequel del successo del 2007, sta riportando Giselle (Amy Adams) ai fan, che si sono innamorati della principessa animata che prende vita.

Secondo Deadline, le tre attrici giocheranno il ruolo delle potenziali cattive nell’attesissimo sequel. Il primo film “Come d’Incanto” ha visto Susan Sarandon nei panni della regina Narissa, il cattivo che ha tentato di rovinare il perfetto lieto fine di Giselle. In questa seconda “avventura” il triplice potere dato alle tre cattive darà molto da fare alla principessa e ai suoi compagni.

Le tre nuove antagoniste

L’attrice Maya Rudolph è nota per le sue abilità canore, spesso sfoggiate nel popolare show televisivo “Saturday Night Live”, dove di recente si è mostrata anche nell’imitazione del vice presidente Kamala Harris. Averla nel ruolo da cattiva nel film Disney deve significare che avrà una canzone meravigliosamente malvagia. Invece, i fan di Nicole Brown sono già a conoscenza delle sue doti, grazie alla serie in onda su Disney + “Big Shot”, oppure nel ruolo di Shirley Bennett nella commedia “Community”. Infine, doti canore sono state espresse anche dalla futura terza cattiva, Jayma Mays, che ha cantato in “Glee” nei panni di Emma Pillsbury.

Con il ritorno di gran parte del cast originale, sicuramente ritroveremo la magia che ha fatto innamorare così tante persone al primo “Come d’ Incanto”. Da Giselle che mostra a Robert come amare di nuovo, con l’aiuto di sua figlia Morgan, fino a Nancy (Menzel) che si innamora del Principe Edoardo (Marsden). Uno sguardo che anche questo secondo capitolo può portare avanti.

Anche se non sappiamo ancora molto del film, ritorniamo finalmente nel mondo di Robert e Giselle.

