Colpo di scena ad Amici 24: il giurato Cristiano Malgioglio si rifiuta di votare

Nella recente puntata del serale di Amici 24, andata in onda sabato scorso, si è registrato un episodio inaspettato che ha catturato l’attenzione del pubblico. A differenza delle precedenti serate, in cui le eliminazioni erano state più numerose, questa volta solo un concorrente ha dovuto lasciare la scuola. La tensione era palpabile, poiché a finire al ballottaggio erano due dei ragazzi più amati dal pubblico, generando un acceso dibattito sui social. La situazione ha preso una piega inaspettata quando uno dei giurati, Cristiano Malgioglio, ha deciso di non esprimere il suo voto, creando un momento di grande sorpresa.

Il ballottaggio e le dinamiche in gioco

Nella sesta puntata del serale, i concorrenti a rischio eliminazione erano i fidanzati TrigNo e Chiara, entrambi molto apprezzati dal pubblico e in cima alla classifica del televoto. La tensione era alta, e i fan attendevano con ansia il verdetto. Tuttavia, il giurato Cristiano Malgioglio ha sorpreso tutti quando ha dichiarato di non sentirsi in grado di votare. Secondo quanto riportato da Superguida Tv, Malgioglio si è alzato e ha lasciato il suo posto, affermando di aver bisogno di più tempo per riflettere sulla sua scelta.

Il Messaggero ha confermato questa versione, sottolineando come Malgioglio, pur essendo chiamato a esprimere una preferenza, non sia riuscito a farlo e abbia quindi deciso di abbandonare la giuria. Questo gesto ha sollevato interrogativi tra i presenti e i telespettatori, che si sono chiesti cosa potesse aver influenzato la sua decisione.

Le spiegazioni di Maria De Filippi

Maria De Filippi, conduttrice del programma, ha cercato di chiarire la situazione. Durante la puntata, ha spiegato a Malgioglio che avrebbe potuto astenersi dal votare solo se gli altri giurati, Elena D’Amario e Amadeus, avessero espresso lo stesso voto. In caso contrario, il suo voto sarebbe stato necessario. La tensione è aumentata quando Malgioglio ha insistito nel non voler decidere, lasciando il pubblico in attesa di un chiarimento.

Una giovane spettatrice presente in studio ha successivamente rivelato che Malgioglio non si era allontanato per fuggire dalla situazione, ma piuttosto perché non sapeva chi votare. Ha confermato che il giurato ha espresso la sua difficoltà a prendere una decisione, mentre Maria ha ribadito che, in assenza di un voto unanime da parte degli altri giurati, Malgioglio avrebbe dovuto esprimere la sua preferenza.

Un precedente controverso

Questo non è il primo episodio in cui Cristiano Malgioglio si rifiuta di votare. Nella settimana precedente, infatti, aveva già mostrato una certa reticenza nel scegliere tra Chiara e Francesca in una sfida di charme. Tale comportamento aveva suscitato l’ira di Alessandra Celentano, che lo aveva accusato di non svolgere il suo compito di giurato. La Celentano, visibilmente frustrata, aveva esclamato: “Non stai facendo il tuo lavoro! Sei qui per votare. Se non voti, allora che Maria ti cacci!”.

La situazione ha messo in luce le tensioni e le dinamiche interne alla giuria di Amici, rivelando come le decisioni dei giurati possano influenzare il destino dei concorrenti e l’andamento del programma. La puntata ha lasciato il pubblico con molte domande e una crescente curiosità su come si evolveranno le prossime sfide.

