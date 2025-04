Colpo di scena a l’eredità: un veterano lascia il programma e la parola della ghigliottina svela sorprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 28 aprile 2025, la puntata de L’Eredità ha riservato momenti di grande suspense e colpi di scena, culminando con l’uscita di un veterano del programma. La sfida tra i concorrenti ha messo in evidenza le abilità e le strategie di ciascuno, mentre la parola della Ghigliottina ha rivelato un esito inaspettato. Scopriamo insieme i dettagli di questa entusiasmante puntata.

Presentazione dei concorrenti e inizio del gioco

La puntata si apre con il conduttore Marco Liorni che accoglie la campionessa Biancamaria, reduce da una serie di vittorie. I nuovi sfidanti si presentano: Massimo, un pensionato di Pistoia con un passato da bancario; Veronica, una mamma a tempo pieno dalla provincia di Salerno; Raul, studente di ingegneria originario di Roma ma residente a Milano; e infine, Daniela, giovane di Napoli che studia ingegneria aerospaziale e gestisce un profilo social dedicato alle recensioni di libri.

Il primo gioco, “C’è o non c’è”, mette a rischio eliminazione Veronica, Raul e Daniela. Biancamaria, in qualità di campionessa, decide di sfidare Daniela, ma Raul riesce a prevalere, eliminando la concorrente. Successivamente, si svolge il gioco “Chi come cosa”, dove Biancamaria, trovandosi in difficoltà, deve affrontare Raul. Quest’ultimo, purtroppo, è costretto ad abbandonare il programma. Le Professoresse Greta e Linda introducono il gioco delle date, con eventi significativi del 1955, 1970, 1993 e 2012. In una sfida decisiva, Veronica affronta Giovanni, ma è il veterano a dover lasciare il programma dopo dieci puntate.

La scossa e il confronto finale

Dopo le eliminazioni, il programma prosegue con “La Scossa”, condotto dalla professoressa Linda. L’argomento di discussione è l’evoluzione dell’essere umano nel 3000, con caratteristiche fisiche ipotetiche. Massimo, il debuttante, decide di sfidare Biancamaria, ma la campionessa dimostra la sua abilità e riesce a vincere la sfida di 60 secondi.

Il gioco si sposta al Triello, dove si sfidano Antonio, Veronica e Biancamaria. Antonio e Biancamaria accedono ai 100 secondi, mentre Veronica si assicura la sua partecipazione per la puntata successiva. Biancamaria, dopo aver superato il Triello, torna al tavolo della Ghigliottina per la seconda volta consecutiva, con un montepremi iniziale di 180.000 euro, che si riduce a 5.625 euro.

Gli indizi della ghigliottina e la parola finale

Al tavolo della Ghigliottina, Biancamaria deve affrontare una serie di indizi per cercare di indovinare la parola vincente. Gli indizi presentati sono: “Molare“, “Settore“, “Anello“, “Shrek” e “Riccardo“. Dopo una riflessione, la campionessa scrive “re“, ma la parola corretta è “terzo“. Questo esito sorprendente segna un momento significativo della puntata, evidenziando la tensione e l’imprevedibilità del gioco.

La puntata del 28 aprile 2025 de L’Eredità si conclude con emozioni contrastanti, tra la gioia per le vittorie e la tristezza per le eliminazioni, mantenendo alta l’attenzione del pubblico e preparando il terreno per le prossime sfide.

