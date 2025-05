Colpi d’amore: la nuova action comedy con Ke Huy Quan tra sparatorie e segreti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un mix esplosivo di azione e romanticismo caratterizza “Colpi d’amore“, la nuova commedia d’azione in arrivo l’8 maggio, distribuita da Universal. Protagonista del film è Ke Huy Quan, noto per il suo ruolo in “Everything Everywhere All at Once“, che interpreta Marvin Gable, un agente immobiliare coinvolto in un intricato gioco di vendetta e segreti. La pellicola promette di intrattenere il pubblico con scene di combattimento mozzafiato e una trama avvincente.

La trama di colpi d’amore

“Colpi d’amore” racconta la storia di Marvin Gable, un agente immobiliare che cerca di sfuggire a un passato oscuro. La sua vita tranquilla nei sobborghi di Milwaukee viene sconvolta quando riceve una busta rossa da Rose, una sua ex complice che credeva morta. La ricomparsa di Rose riporta alla luce un mondo di violenza e tradimenti, costringendo Marvin a confrontarsi con i suoi demoni. Mentre cerca di navigare tra le insidie di un gruppo di sicari, Marvin si ritrova coinvolto in sparatorie e combattimenti che trasformano le sue visite immobiliari in veri e propri campi di battaglia.

La trama si sviluppa attorno alla figura di Marvin, che deve affrontare il criminale Knuckles, interpretato da Daniel Wu. La tensione cresce mentre Marvin cerca di proteggere se stesso e le persone a lui care, rivelando un lato inaspettato del suo carattere. La storia si snoda tra colpi di scena e momenti di intensa azione, mantenendo alta l’attenzione dello spettatore.

Un cast di talento e una regia innovativa

Il film è prodotto da Kelly McCormick e David Leitch, noti per il loro lavoro su film di successo come “Io Sono Nessuno“, “Una notte violenta e silenziosa” e “Bullet Train“. La sceneggiatura è frutto del lavoro di Matthew Murray, Josh Stoddard e Luke Passmore, che hanno saputo creare un mix perfetto di azione e umorismo.

La regia è affidata a JoJo Eusebio, un acclamato coordinatore di stunt e combattimenti, al suo debutto alla regia. Eusebio ha lavorato a progetti di grande successo come “Black Panther“, “The Avengers“, i film di “John Wick” e “Matrix Resurrections“. La sua esperienza nel settore delle scene d’azione promette di portare una freschezza e un’energia unica al film, rendendo ogni sequenza di combattimento avvincente e coinvolgente.

Aspettative e anticipazioni

“Colpi d’amore” si preannuncia come una delle commedie d’azione più attese dell’anno, grazie alla combinazione di un cast di talento e una trama avvincente. La presenza di Ke Huy Quan nel ruolo principale è un ulteriore incentivo per il pubblico, che ha già dimostrato di apprezzare le sue performance. Con un mix di azione frenetica e momenti di comicità, il film potrebbe conquistare sia gli amanti del genere che coloro che cercano un intrattenimento leggero ma coinvolgente.

La pellicola, con il suo mix di azione e romanticismo, si inserisce in un filone di commedie d’azione che ha trovato un buon riscontro negli ultimi anni. Con la sua data di uscita fissata per l’8 maggio, “Colpi d’amore” è pronto a portare il pubblico in un viaggio ricco di emozioni, colpi di scena e, soprattutto, tanto divertimento.

