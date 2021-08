“Collection” è un film thriller in cui i due attori protagonisti saranno esattori in un mondo ad alto rischio. Il film verrà distribuito da Vertical Entertainment nelle sale il 17 settembre.

Collection: la Vertical Entertainment pubblica il primo trailer del film

Vertical Entertainment ha rilasciato il trailer di “Collection”, un nuovo thriller che ruota attorno all’intenso mondo della riscossione dei debiti. I protagonisti del film sono Alex Pettyfer (Magic Mike) e Mike Vogel (Sex/Life). Collider ha avuto l’ esclusiva del trailer pubblicando così anche il poster del film che uscirà nelle sale il 17 settembre.

“Collection” segue Pettyfer come un uomo immerso nel suo lavoro di esattore, che nel trailer si dice sia un’industria da miliardi di dollari. Nel frattempo, insieme a Vogel, i due uomini lavorano sul campo per manipolare i meno fortunati affinché accettino di ripagarlo in cambio della mancata denuncia del loro debito alle autorità competenti. Queste azioni vengono chiamate “metodi alternativi di recupero”. Quando però la nuova fidanzata di Pettyfer entra nel mirino dell’azienda di raccolta, i due amici potrebbero finire su fronti opposti di una rissa in cui non si sarebbero mai aspettati di essere coinvolti. Tra intensi inseguimenti in auto ad alta velocità e lotte emotive altrettanto intense, “Collection” sembra un thriller da non perdere.

La pellicola è diretta dall’attrice Marianna Palka (GLOW) e scritto da Todd M. Friedman. Oltre a Pettyfer e Vogel, il film è interpretato da Breeda Wool (Mr. Mercedes) e Jacques Colimon (The Society). Warner Davis e Todd Friedman sono i produttori del progetto.

La sinossi ufficiale del film

Nel mondo del recupero crediti ad alto rischio, ogni decisione ha un prezzo. Un padre in lutto (Alex Pettyfer) è alle prese con le sue scelte nel mondo spietato e manipolatore di collezionisti e mafie quando la sua nuova ragazza si rivela essere il prossimo marchio della sua azienda. Deve decidere cosa è più prezioso: il vero amore e la felicità, o il suo più grande successo finora.