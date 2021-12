Colin Firth con Olivia Colman nel cast di “Empire of Light” di Sam Mendes

Colin Firth, Toby Jones e Tanya Moodie si uniscono al cast di “Empire of Light” di Sam Mendes, per il quale era stata annunciata ad aprile la partecipazione di Olivia Colman.

Colin Firth nella nuova fatica di Sam Mendes

Dopo “1917” che ha ricevuto numerose candidature all’Oscar, Sam Mendes torna dietro la macchina da presa con un dramma romantico dal titolo “Empire Of Light”. Ad Olivia Colman prima interprete annunciata nel cast, si uniscono ora Colin Firth, Toby Jones, Crystal Clarke, Tanya Moodie e Micheal Ward. Ancora non è noto quali ruoli assumeranno i diversi attori, così come non è stato svelato alcun dettaglio della trama. Unica certezza è che si tratterà di una storia d’amore, che ha come scenario un bellissimo vecchio cinema sulla costa meridionale dell’Inghilterra negli anni ’80.

Roger Deakins, che con Mendes ha già collaborato per “Jarhead”, “Revolutionary Road”, “Skyfall” e “1917”, lavorerà come direttore della fotografia e le riprese dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno affinchè la pellicola possa uscire nell’autunno 2022.

Gli ultimi lavori dell’attore

Tra gli ultimi lavori di Colin Firth ricordiamo “1917” (2019), di Sam Mendes in cui interpretava il generale Erinmore; “Il giardino segreto (2020) di Marc Munden, trasposizione dell’omonimo romanzo del 1910 scritto da Frances Hodgson Burnett; e “Supernova” (2020) di Harry Macqueen, incentrato sulla tematica della demenza senile precoce.

Roberta Rosella

22/12/2021