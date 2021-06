Colin Farrell e Rachel Weisz tornano insieme per “Love Child” di Todd Solondz

“Love Child” Il film che rappresenta una svolta moderna sulla storia di Edipo. Intanto sono stati annunciati i primi due attori protagonisti del film.

Love Child: Colin Farrel e Rachel Weisz sono i primi ad entrare nel cast

Rachel Weisz e Colin Farrell sono stati scritturati nel film di Todd Solondz intitolato “Love Child”. Dopo il successo a sorpresa in “The Lobster” di Yorgos Lanthimos nel 2015, i due grandi attori si riuniranno in questo film. Il regista è meglio conosciuto per le sue commedie oscure, di conseguenza “Love Child” sarà sicuramente una grande aggiunta all’opera del regista indipendente. Il suo ultimo film è stato “Wiener-Dog”, il favorito del Sundance, con Ellen Burstyn, Julie Delpy, Danny DeVito e Greta Gerwig.

La trama del film

“Love Child” è caratterizzato come una svolta oscura e umoristica sulla storia di Edipo ambientata in Texas, in cui un bambino precoce cerca di sbarazzarsi di suo padre in modo da poter avere sua madre tutta per sé. Le cose non vanno proprio secondo i piani quando appare un affascinante sconosciuto. Sembra chiaro che Rachel Weisz interpreterà la madre, ma Colin Farrell potrebbe facilmente interpretare il papà o il bellissimo sconosciuto.

In una dichiarazione ufficiale, Solondz ha detto: “Questo è il mio primo film con una trama che si svolge in Texas. È divertente ed è sexy ed è modellato attraverso i film di Hollywood che mi hanno fatto desiderare di diventare un regista. Ho amato il lavoro di Rachel e Colin da sempre e sono così onorato di poter stimolare anche la loro passione per il lavoro serio e inaspettato“.

Gli attuali impegni dei due protagonisti

Rachel Weisz intanto la rivedremo nel film Marvel “Black Widow”, così come nell’adattamento del romanzo “Lanny”, e come Elizabeth Taylor in “A Special Relationship”. Farà anche la sua prima incursione in televisione nell’adattamento di “Dead Ringers”, il film di David Cronenberg del 1988 con Jeremy Irons.

Anche Colin Farrell reciterà in un film di supereroi “The Batman” della DC, nei panni di The Penguin. Attualmente sta anche girando una miniserie intitolata “The North Water”, una storia di sopravvivenza ambientata nelle terre desolate dell’Artico. È stato anche scelto per l’attesissimo secondo film del regista Columbus Kogonada, al fianco di Jodie Turner-Smith e Haley Lu Richardson. Infine, Farrell è una delle tante star del cast del film di Ron Howard “Thirteen Lives”. Ha molti altri progetti in varie fasi di sviluppo, tra cui una miniserie “Iran-Contra”; un thriller poliziesco chiamato “The Ruin” e una reunion con Brendan Gleeson e Martin McDonagh in “The Banshees of Inisherin”.

“Love Child” è stato appena annunciato perciò riguardo il resto del casting rimane ancora tutto sconosciuto.

Francesca Reale

16/06/2021