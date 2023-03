Coldplay-Music Of The Spheres: Live At River Plate al cinema solo il 19, 20, 21 aprile

Dopo il successo da record di Music Of The Spheres dei Coldplay trasmesso in diretta dall’Argentina nelle sale di tutto il mondo, Coldplay-Music Of The Spheres: Live At River Plate arriva al cinema solo il 19, 20, 21 aprile. Scopriamo insieme tutti i dettagli della versione inedita del concerto sold out.

Nel corso delle ultime ore, i Coldplay hanno annunciato una speciale edizione cinematografica

del concerto sold out della band. Si tratta di Music Of The Spheres World Tour, filmato alla fine dello scorso anno allo stadio River Plate di Buenos Aires. L’evento è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione coi media partner Radio Deejay e MYmovies.it, Live Nation e Warner Music Italy.

Il film approderà in migliaia di sale cinematografiche in tutto il mondo solo nelle giornate del 19, 20 e 21 aprile. Grazie alla proiezione, tutti i telespettatori potranno vivere lo spettacolo Music Of The Spheres WorldT our della celebre band. Il film include una serie di filmati inediti che non sono stati mostrati al momento della proiezione in ben 81 paesi.

Infatti, si tratta di una nuova versione la quale racconterà esclusivi retroscena del backstage e interviste mai rilasciate prima dagli stessi cantanti. Il concerto vede protagonisti brani più celebri dei Coldplay: Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars e My Universe. La pellicola offre la possibilità di vivere le emozioni che si provano stando in uno stadio di luci, laser, fuochi d’artificio e braccialetti LED

A rilasciare qualche dichiarazione sull’evento ci hanno pensato alcuni giornali come per esempio il “Guardian” il quale lo ha definito “genuinamente sbalorditivo”. Invece, il “New York” Post ha affermato che sembra “una serata da libri di storia” mentre il “Glasgow Evening Times” ha parlato del “più grande spettacolo sulla Terra”.