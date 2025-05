Cobie Smulders rivela i segreti delle scene intime in How I Met Your Mother

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Cobie Smulders, nota per il suo ruolo di Robin in “How I Met Your Mother“, ha condiviso aneddoti divertenti e intriganti sulle dinamiche delle scene intime con il co-protagonista Josh Radnor. Durante un episodio del podcast condotto da Radnor e dal co-creatore Craig Thomas, Smulders ha svelato come riuscisse a creare un’atmosfera distesa e divertente prima di girare le scene di sesso, rivelando dettagli che potrebbero sorprendere i fan della serie.

La preparazione per le scene intime

Nel corso delle riprese di “How I Met Your Mother“, Smulders ha rivelato di adottare un approccio particolare per affrontare le scene intime con Radnor. “Io e Josh avevamo molte scene che richiedevano una certa intimità”, ha spiegato. Per rompere il ghiaccio e rendere l’atmosfera più leggera, l’attrice si divertiva a sussurrare a Radnor frasi “estremamente inappropriate” prima di girare. Questo metodo, secondo Smulders, era un modo per entrare nel personaggio e creare una connessione autentica tra i due attori.

L’attrice ha descritto il concetto di “momento prima”, un termine utilizzato nel mondo della recitazione per riferirsi a quel breve istante che precede l’inizio di una scena. “Nella recitazione, è fondamentale immergersi nel personaggio e nel contesto emotivo”, ha affermato. Smulders ha sottolineato che il suo obiettivo era quello di far sentire Radnor a suo agio, creando un legame che potesse riflettersi nelle loro performance.

La reazione di Josh Radnor

Josh Radnor ha confermato le parole di Smulders, aggiungendo che spesso si trovava a ridere delle situazioni imbarazzanti in cui si trovava. “C’erano molte scene post-coito, quindi era importante stabilire un certo clima”, ha detto Radnor. Smulders ha riso, raccontando come il suo approccio da “attrice che dà” fosse un modo per preparare il terreno per le scene, rendendo l’atmosfera più rilassata e divertente.

“Prima di girare, dicevo a Josh cosa era appena successo tra i nostri personaggi”, ha continuato Smulders. “Spesso, lui non riusciva a rispondere e diventava rosso come una barbabietola”. Questo scambio di battute tra i due attori ha contribuito a creare un ambiente di lavoro positivo e collaborativo, dove entrambi si sentivano liberi di esprimere la propria creatività.

La cancellazione dello spin-off How I Met Your Father

Negli ultimi anni, la serie ha visto anche la nascita di uno spin-off intitolato “How I Met Your Father“, con Hillary Duff nel ruolo principale. Tuttavia, nonostante le aspettative iniziali, la serie ha subito una cancellazione dopo sole due stagioni, lasciando molti fan delusi. La trama dello spin-off seguiva Sophie, interpretata da Duff, mentre raccontava al figlio la sua storia d’amore con il padre, attraverso flashback che si intrecciavano con la vita di un gruppo di amici a New York.

La serie ha cercato di mantenere lo stesso spirito dell’originale, ma non è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico come sperato. Durante la seconda stagione, Neil Patrick Harris ha fatto un cameo nel ruolo di Barney Stinson, creando un legame diretto con la serie originale. Nonostante le buone intenzioni, l’assenza di un seguito duraturo ha lasciato un vuoto tra i fan, che speravano in un proseguimento delle avventure dei personaggi che avevano amato nel corso degli anni.

