In una intervista al magazine GQ, Woody Norman racconta come è stato lavorare sul set di “C’mon C’mon” con Joaquin Phoenix.

“C’mon C’mon” è il nuovo film diretto da Mike Mills che vede protagonista Woody Norman, il giovanissimo attore dal cuore tenero e Joaquin Phoenix.

L’attore britannico di 12 anni alle domande del giornalista di GQ espone i suoi pensieri su tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del film. Parlando a proposito dell’attore Joaquin Phoenix rivela:

“È adorabile. È stato così divertente lavorare con lui. Ed è molto generoso con le sue scene perché non vuole togliere i riflettori a nessuno dei soggetti con cui sta lavorando, attori secondari o personaggi di sfondo o altro. Tutti sono altrettanto importanti ai suoi occhi. .”

Sembra proprio un sodalizio paradisiaco e non sorprende che siano stati messi insieme sotto la tutela del regista Mike Mills, empatico professionista dalla filosofia iper-positiva.

Un elemento chiave del film è costituito dal personaggio di Joaquin Phoenix, Johnny, che chiede a un gruppo di ragazzi le loro speranze e i loro sogni per il futuro.

L’intervistatore ha posto a Woody Norman gli stessi quesiti sulla sua visione del futuro e la risposta è stata straordinariamente matura e accattivante:

“Secondo la mia attuale opinione, penso che il mondo non finirà presto. Sistemare tutto, tutte le cose brutte che stanno succedendo. Penso che verranno risolte. Quindi sto riponendo molta fiducia nelle persone che si spera possano fermarle. Ma penso che come persone, dovremmo semplicemente fermarci dal preoccuparci eccessivamente, perché questo peggiorerà le cose. Dobbiamo smettere di preoccuparci e fare davvero qualcosa. Se facciamo qualcosa, si risolverà in pochi decenni”.