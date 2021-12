C’mon C’mon: on line il trailer e il poster del film con Joaquin Phoenix

É stato rilasciato il trailer di “C’mon C’mon”, film scritto e diretto da Mike Mills e interpretato da Joaquin Phoenix.

C’mon C’mon: imparare ad amare

Prima di arrivare a questo lavoro Mike Mills ha realizzato un film ispirato a suo padre (“Beginners”) e un altro alla madre (“Le donne della mia vita”). Questa pellicola, presentata alla Festa del Cinema di Roma, è ancor più personale e va a fondo al rapporto tra adulti e bambini.

Nella vicenda narrata, Joaquin Phoenix interpreta un uomo di mezza età che per la prima volta si prende cura di un bambino e quindi deve imparare questo complicato e difficile ‘mestiere’.

Questo viaggio sentimentale si rivelerà una meditazione sull’amore, la genitorialità e sulla capacità di trovare il modo di andare avanti anche se non si ha idea di cosa accadrà nel futuro. Nel cast, oltre al già citato Phoenix, figurano anche Gaby Hoffmann (“Perdona e dimentica”, “Wild”), Scoot McNairy (“Monsters”, “L’amore bugiardo”) e il giovanissimo Woody Norman.

Il film uscirà nelle sale italiane a marzo grazie a Notorious Pictures e segna il ritorno sul grande schermo di Joaquin Phoenix dopo l’intensa interpretazione in “Joker” diretto da Todd Phillips, che gli è valsa l’Oscar e il Golden Globe come Miglior Attore.

La sinossi ufficiale

Joaquin Phoenix è Johnny, un giornalista radiofonico molto preso da un progetto di lavoro che lo porta in giro per l’America a intervistare i bambini sul futuro incerto del nostro mondo. Sua sorella Viv (Gaby Hoffmann) gli chiede di badare a suo figlio di 8 anni Jesse (Woody Norman), mentre lei si occupa del padre del bambino, che ha problemi mentali. Johnny si trova a legare con il nipote in una maniera che mai avrebbe previsto, portandolo con sé in un viaggio da Los Angeles a New York e New Orleans.

Il trailer