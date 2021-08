C’mon C’mon: il nuovo film di Mike Mills con protagonista Joaquin Phoenix

“C’mon C’mon” celebra il ritorno di ‘Joker’ dopo due anni, un cui interpreta un premuroso Zio.

Joaquin Phoenix torna e toglie i panni di Joker

A soulful Joaquin Phoenix plays a kindhearted documentary filmmaker taking care of his sister’s troubled young son while trying to complete a project in Mike Mills’s C’MON C’MON, another warm, insightful, and gratifyingly askew portrait of American family life. #NYFF59 pic.twitter.com/qXL00pZYIH — New York Film Festival (@TheNYFF) August 19, 2021

L’account ufficiale Twitter del New York Film Festival ha rivelato la prima immagine di “C’mon C’mon”, il nuovo film del regista Mike Mills.L’immagine pubblicata, in bianco e nero, mostra la star Joaquin Phoenix, fianco a fianco del piccolo Woody Norman. Secondo quanto riferito, l’attore in questo film mostra una straordinaria performance di rottura rispetto a quella di Joker. Phoenix interpreta un documentarista che ha il compito di prendersi cura di suo problematico nipote, interpretato da Norman.

Nominato all’Oscar, regista e sceneggiatore, Mike Mills è noto a Hollywood per le sue diverse interpretazioni, anche se gentili e piene di sentimento, di storie comuni. Tanti sono stati i progetti per il regista. Il suo primo lungometraggio è stato “Thumbsucker”. Nel 2010, torna con “Beginners” una storia di coming out LGBTQ+ con protagonista il compianto Christopher Plummer . Nel 2017 è stato nominato nella categoria Miglior sceneggiatura per la sua commedia/dramma 20th Century “Women”, con Annette Benning , Greta Gerwig ed Elle Fanning . Il film in corso di registrazione è il primo di Mills dopo cinque anni. Allo stesso tempo, è anche il primo film di Phoenix dopo Joker.

La sinossi ufficiale di “C’mon C’mon”

Un Joaquin Phoenix pieno di sentimento interpreta Johnny, un giornalista radiofonico di buon cuore coinvolto in un progetto in cui intervista bambini negli Stati Uniti sul futuro incerto del nostro mondo. Sua sorella, Viv (Gaby Hoffmann), gli chiede di badare a suo figlio di 8 anni, Jesse (Woody Norman), mentre si prende cura del padre del bambino, che soffre di problemi di salute mentale. Dopo aver accettato, Johnny si ritrova a connettersi con suo nipote in modi che non si aspettava, portando infine Jesse con sé in un viaggio da Los Angeles a New York fino a New Orleans. Interpretato da tre attori straordinari, il film è un dramma delicato ma impeccabile sull’affrontare traumi personali e retaggi storici.

Francesca Reale

23/08/2021