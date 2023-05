Clint Eastwood torna dietro la macchina da presa con “Juror #2”: il suo nuovo thriller

Warner Bros. ha annunciato l’inizio della produzione di “Juror #2“, l’ultimo lungometraggio diretto dal leggendario Clint Eastwood, che a 92 anni continua a regalare emozioni al pubblico.

La pellicola vede nel cast l’affermato attore Nicholas Hoult, noto per i suoi ruoli in “Mad Max: Fury Road” e “X-Men”, e la talentuosa Toni Collette, celebre per la sua interpretazione in “Hereditary”.

La trama di “Juror #2” ruota attorno a un giovane giurato, interpretato da Hoult, coinvolto in un processo per omicidio. Il protagonista si rende conto di essere in realtà il colpevole dell’omicidio, avendo ucciso involontariamente la vittima in un incidente stradale.

Il giovane giurato si troverà quindi a dover decidere se costituirsi o manipolare la giuria per ottenere l’assoluzione dell’imputato innocente e allontanare i sospetti su di sé. Toni Collette, invece, dovrebbe interpretare il ruolo del procuratore distrettuale.

L’ultimo progetto di una carriera leggendaria: Clint Eastwood tra passato e futuro

Il film “Juror #2” sembra essere l’ultimo capitolo della straordinaria carriera di Clint Eastwood, che ha segnato la storia del cinema con film iconici come “Per un pugno di dollari” e “Il buono, il brutto, il cattivo”.

Il regista americano ha lavorato a stretto contatto con la Warner Bros. per oltre cinquant’anni e dal 2008, anno di uscita di “Gran Torino”, ha diretto esclusivamente lungometraggi distribuiti dalla casa di produzione. Tra questi, spiccano titoli di successo come “Invictus”, “Sully”, “American Sniper” e “Richard Jewell”.

Il sodalizio tra Eastwood e la Warner Bros. è dunque destinato a concludersi con questo ultimo progetto, che si preannuncia come un thriller mozzafiato e pieno di colpi di scena. La scelta di Nicholas Hoult per il ruolo del protagonista è frutto di una lunga selezione da parte dello stesso regista, che ha valutato diversi candidati prima di optare per l’attore britannico. La presenza di Toni Collette nel cast, invece, è ancora in attesa di una conferma ufficiale.

Nonostante la sua veneranda età, Clint Eastwood è pronto a stupire ancora una volta il suo pubblico con un film che promette di essere intenso e ricco di suspense. “Juror #2” segnerà la fine di una carriera straordinaria, con il regista che festeggerà il suo 93esimo compleanno il prossimo 31 maggio.

Gli appassionati di cinema sono ansiosi di scoprire cosa riserverà questo ultimo capitolo della filmografia di uno dei più grandi registi di tutti i tempi.

Data di uscita

Ad oggi non è stata ancora comunicata una data di uscita ufficiale per “Juror #2”, ma si prevede che il film possa arrivare nelle sale nel corso del 2024. Nel frattempo, gli appassionati di cinema potranno continuare a seguire gli aggiornamenti sulla produzione e attendere con impazienza l’ultimo atto di un maestro del grande schermo.