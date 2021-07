Clickbait: il lato oscuro dei social media nella nuova miniserie Netflix

“Clickbait” debutterà il 25 agosto su Netflix. La nuova miniserie farà luce attraverso i suoi personaggi a quel mondo oscuro dei social che tanto le persone amano.

Clickbait: il trailer rilasciato da Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale e le prime immagini della prossima miniserie “Clickbait”, con Adrian Grenier (Entourage, Il diavolo veste Prada) accanto a Zoe Kazan (Ruby Sparks, The Battle of Buster Scruggs) e Betty Gabriel (Get Out, Westworld). La miniserie, che proviene dai creatori Tony Ayres e Christian White, esplora i modi in cui i social media possono alimentare i nostri impulsi più pericolosi. La serie limitata di otto episodi sarà presentata in anteprima il 25 agosto su Netflix.

Il trailer ci riporta alle sfumature di altre due serie “You” e “Black Mirror”. Qui, il personaggio interpretato da Grenier è un uomo di famiglia felice in superficie, ma ci sono segreti potenzialmente scoperti che lo rendono qualcosa di molto più oscuro. Sarà attraverso i social media che verrà rivelata la verità sinistra su chi sia veramente Nick Brewer, con grande orrore dei suoi amici e della sua famiglia.

Il Cast e la produzione della serie

Oltre a Grenier, Kazan e Gabriel, “Clickbait” è interpretato da Phoenix Raei, Elizabeth Alexander, Abraham Lim, Jessie Collins, Ian Meadows, Steve Mouzakis e Daniel Henshall. Matchbox Pictures e Tony Ayres Productions, con sede in Australia, insieme a Heyday Television, hanno prodotto la serie per Netflix. Ayres (The Slap) funge da creatore, showrunner e produttore esecutivo, con White come co-creatore, co-produttore e scrittore. Brad Anderson di “The Sinner” è il regista principale della serie, con David Heyman (C’era una volta a Hollywood, Harry Potter, Gravity) come NWEP attraverso Heyday Television. Tom Winchester (The Capture) è anche produttore esecutivo per Heyday Television.

“Clickbait” debutterà in tutto il mondo su Netflix il 25 agosto.

Francesca Reale

21/07/2021