Claire Foy sarà la protagonista del film “The Pisces”, tratto dall’omonimo libro di Melissa Broder. Un film che si pone al confine tra “The Shape of Water” e “The Lighthouse”.

Claire Foy da “The Crown” a “The Pisces”

Claire, la star di “The Crown” ha un obiettivo: seguire le orme dei grandi attori che hanno recitato in “The Shape of Water” e “The Lighthouse”. Entrambi i film sono centrati su tabù e fascinazioni sessuali esplicite per le creature marine.

Secondo Deadline, Foy è così determinata ad entrare in quel mondo che sarà la protagonista di “The Pisces”. Un film diretto da Gillan Robespierre e scritto dalla stessa regista in collaborazione con Melissa Broder, l’autrice dell’omonimo libro.

Innamorata di un tritone

“The Pisces” è tratto da un romanzo che racconta di Lucy, una dottoranda che si diletta nell’arte della scrittura. La giovane donna, interpretata da Claire Foy, è preda di un curioso innamoramento. Lucy diviene eroticamente folgorata e ossessionata da un tritone (che, come tutti sappiamo da “Zoolander”, è un incrocio tra un uomo e creatura marina). Il desiderio che la giovane donna nutre per il tritone viene utilizzato come spunto di riflessione in merito a questioni di psico-sessualità, gelosia e studi di genere.

Come accennato, Melissa Broder scriverà la sceneggiatura insieme alla regista Gillan Robespierre, conosciuta per “Obvious Child” . Gillan è stata apprezzata per la sua spiccata capacità di offrire al pubblico una visione leggera e divertente, ma anche emozionante. Con “The Pisces” però dovrà confrontarsi con un materiale decisamente più oscuro ed enigmatico.

Gli altri membri del cast, incluso l’importante tritone, non sono stati annunciati. Vedremo forse Robert Pattinson nei panni dell’uomo-pesce?

Giulia Cirenei

28/01/2021