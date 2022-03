Dal 13 maggio su Apple TV+ vedremo Claire Danes e Tom Hiddleston insieme nella serie limitata “Il serpente dell’Essex”.

Il serpente dell’Essex: Claire Danes indaga sul mitico serpente

Apple TV+ ha rilasciato oggi le prime immagini dell’attesa serie limitata Apple Original dal titolo “Il serpente dell’Essex”, composta da sei episodi e basata sull’omonimo romanzo di Sarah Perry, che uscirà il giorno del debutto dei primi due episodi venerdì 13 maggio.

La serie segue la vicenda di Cora Seaborne, una vedova londinese (Claire Danes) che decide di andare nell’Essex per indagare su un mitico serpente. Giunta a destinazione, entra in contatto e stringe un legame particolare con il vicario del villaggio (Tom Hiddleston). Quando la tragedia colpisce il luogo, gli abitanti del posto iniziano ad accusarla di attrarre la strana creatura.

Cast tecnico e artistico

“Il serpente dell’Essex” vede dietro la macchina da presa Clio Barnard, candidata al BAFTA, e Anna Symon che ha scritto la serie. Sia la prima che la seconda figurano inoltre come produttrici esecutive insieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman e Patrick Walters. La serie è prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films.

Claire Danes, vincitrice dell’Emmy e del premio SAG, e Tom Hiddleston, candidato all’Emmy, sono affiancati da Frank Dillane, Clémence Poésy e Hayley Squires.

“Il serpente dell’Essex” è una delle attese serie su Apple TV+. Tra le altre ricordiamo: ; “WeCrashed”con Jared Leto e Anne Hathaway in uscita il 18 marzo; “Pachinko – La moglie coreana”, in lingua coreana, giapponese e inglese basato sull’omonimo romanzo in uscita il 25 marzo; “Slow Horses”, interpretata dal premio Oscar® Gary Oldman, in uscita il 1° aprile; “Shining Girls,” thriller metafisico interpretato e prodotto da Elisabeth Moss, che uscirà il 29 aprile; “Now and Then”, thriller bilingue composto da otto episodi, in uscita il 20 maggio.

Roberta Rosella

16/03/2022