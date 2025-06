Cinque thriller imperdibili da vedere su Raiplay: dal classico al contemporaneo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Se siete in cerca di un thriller avvincente da gustare comodamente a casa, RaiPlay offre una selezione di film che sapranno catturare la vostra attenzione. Dalla maestria di Alfred Hitchcock ai moderni capolavori del genere, ecco cinque titoli da non perdere, perfetti per una serata di suspense e adrenalina.

Il sospetto: un classico senza tempo

Iniziamo il nostro viaggio con “Il sospetto“, un film del 1941 diretto dal leggendario Alfred Hitchcock. Questo thriller psicologico vede protagonisti Cary Grant e Joan Fontaine, che interpretano una coppia alle prese con un oscuro segreto. La trama ruota attorno alla crescente paranoia della protagonista, convinta che il marito stia tramando un piano per ucciderla. La pellicola si distingue per la sua abilità nel costruire tensione e nel giocare con le aspettative del pubblico, rendendo ogni scena carica di suspense. Hitchcock, maestro indiscusso del genere, riesce a mantenere lo spettatore incollato allo schermo, offrendo una riflessione profonda sulla fiducia e il sospetto all’interno di una relazione.

L’uccello dalle piume di cristallo: il thriller all’italiana

Passiamo ora a “L’uccello dalle piume di cristallo“, un’opera del 1970 firmata da Dario Argento. Questo film segna l’inizio del giallo all’italiana, un sottogenere che ha conquistato il pubblico internazionale. La storia segue uno scrittore italo-americano che, in crisi creativa, diventa testimone di un tentato omicidio a Roma. Spinto dalla curiosità e dal senso di colpa, decide di indagare, immergendosi in un intricato gioco di omicidi e misteri. Argento utilizza una regia innovativa e una colonna sonora coinvolgente, creando un’atmosfera inquietante che ha reso il film un cult. La pellicola è caratterizzata da colpi di scena inaspettati e da una narrazione che tiene il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Source Code: un thriller sci-fi avvincente

Un salto nel futuro ci porta a “Source Code“, un thriller fantascientifico del 2011 diretto da Duncan Jones. La trama segue un soldato statunitense, interpretato da Jake Gyllenhaal, che si ritrova coinvolto in un esperimento governativo che lo catapulta in una ricostruzione virtuale degli otto minuti precedenti a un attentato su un treno. Il suo obiettivo è scoprire l’identità del colpevole e prevenire ulteriori attacchi. “Source Code” combina elementi di azione e suspense con una riflessione profonda sulla natura del tempo e delle scelte. La pellicola è caratterizzata da un ritmo incalzante e da un intreccio narrativo che sfida le convenzioni del genere, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e stimolante.

Sicario: un thriller di alta tensione

Un altro film da non perdere è “Sicario“, diretto da Denis Villeneuve nel 2015. La storia segue un’agente dell’FBI, interpretata da Emily Blunt, che viene reclutata per unirsi a una task force incaricata di combattere il traffico di droga al confine tra Stati Uniti e Messico. La pellicola affronta tematiche complesse legate alla giustizia e alla moralità, mostrando il lato oscuro della guerra contro la droga. Villeneuve riesce a creare un’atmosfera di tensione costante, grazie a una regia impeccabile e a una sceneggiatura avvincente. “Sicario” è un film che non solo intrattiene, ma invita anche a riflettere sulle conseguenze delle azioni intraprese dai protagonisti.

Finché morte non ci separi: un mix di generi

Concludiamo la nostra selezione con “Finché morte non ci separi“, un film del 2019 diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Questa pellicola mescola elementi di thriller, horror e commedia, offrendo una visione originale del genere. La trama ruota attorno a una giovane sposa che, durante il suo matrimonio, si ritrova coinvolta in un macabro rituale nuziale orchestrato dalla famiglia del marito. La tensione si intreccia con momenti di umorismo nero, creando un equilibrio unico che intrattiene e sorprende. I registi riescono a mantenere alta l’attenzione del pubblico, offrendo colpi di scena inaspettati e una narrazione frizzante.

Questi cinque film rappresentano solo una parte della ricca offerta di thriller disponibili su RaiPlay. Ogni titolo porta con sé un’esperienza unica, capace di intrattenere e far riflettere.

