Cinque serie distopiche da vedere dopo L’Eternauta: emozioni e riflessioni sulla resistenza umana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie L’Eternauta, adattamento dell’opera di Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano López, ha lasciato un segno profondo in chi l’ha vista, evocando sentimenti di malinconia e stupore. Se hai terminato la visione e desideri esplorare altre narrazioni che affrontano temi simili, come la resistenza umana e la lotta contro l’inevitabile, ci sono cinque serie che potrebbero catturare la tua attenzione. Questi titoli offrono una visione del mondo in crisi, dove la speranza e la solidarietà emergono anche nei momenti più bui.

The Rain: la pioggia come minaccia invisibile

The Rain è una serie danese che inizia con un cielo grigio e una pioggia letale. In questo mondo, la pioggia non è semplicemente acqua, ma veicolo di un virus mortale che ha spazzato via gran parte della popolazione. I sopravvissuti sono costretti a navigare in un paesaggio ostile, dove la fiducia negli altri è messa a dura prova. La trama segue due fratelli, in cerca del padre scienziato, mentre affrontano le sfide di un ambiente che non offre alcuna sicurezza.

Il punto di forza di The Rain risiede nella sua capacità di intrecciare il dramma adolescenziale con l’estetica apocalittica. I protagonisti, simili a Juan Salvo e ai suoi amici de L’Eternauta, affrontano scelte morali e dilemmi esistenziali mentre cercano di sopravvivere. La fotografia fredda e i paesaggi desolati contribuiscono a creare un’atmosfera di precarietà e tensione. La pioggia, simbolo di castigo e inevitabilità, diventa una costante minaccia, rendendo la visione della serie ipnotica e coinvolgente. The Rain è disponibile su Netflix.

Falling Skies: la resistenza contro l’invasione aliena

Falling Skies, creata da Robert Rodat e prodotta da Steven Spielberg, racconta la storia di un’invasione aliena già avvenuta. La Terra è distrutta e l’umanità vive in piccoli gruppi di resistenza, guidati da Tom Mason, un ex professore di storia che ha assunto il ruolo di comandante militare. La serie si distingue per il suo approccio diretto e realistico alla lotta contro gli alieni, noti come “Skitters”.

Il parallelismo con L’Eternauta è evidente: entrambi i protagonisti sono padri che perdono le loro case e devono affrontare la violenza come ultima risorsa. La serie non si limita a mostrare la guerra, ma esplora anche i legami familiari, la memoria e l’importanza della cultura. La lotta per preservare i libri e l’insegnamento rappresentano un richiamo allo spirito de L’Eternauta, dove la solidarietà è l’unica vera arma contro l’invasore. L’atmosfera di guerriglia urbana e il senso di comunità disperata rendono Falling Skies un’opera che risuona profondamente con il messaggio della serie argentina. Falling Skies è disponibile su Prime Video.

Fallout: un viaggio post-apocalittico tra ironia e tragedia

Fallout, serie basata sulla celebre saga videoludica, ci trasporta in un mondo devastato dalla guerra nucleare. Qui, l’ironia grottesca si mescola con la tragedia, creando un’atmosfera unica. I sopravvissuti vivono in bunker chiamati “Vault”, mentre in superficie regna l’anarchia e la mutazione. La connessione con L’Eternauta è visiva, condividendo elementi iconografici del dopo guerra, come paesaggi contaminati e maschere antigas.

La protagonista, Lucy, emerge da un rifugio sotterraneo per esplorare un mondo che non riconosce più, simile al viaggio di Juan Salvo attraverso una Buenos Aires inospitale. Fallout riesce a unire satira, azione e umanità, affrontando temi di memoria e responsabilità. La serie, pur mantenendo un tono dissacrante e pop, invita a riflettere su cosa significhi sopravvivere in un mondo distrutto. Fallout è disponibile su Prime Video.

Snowpiercer: un treno come metafora della disuguaglianza

Snowpiercer, ispirata al film di Bong Joon-ho e alla graphic novel francese, presenta un’umanità costretta a vivere su un treno in perenne movimento attorno a un pianeta ghiacciato. La serie è un’allegoria post-apocalittica che affronta temi di potere, disuguaglianza e sopravvivenza. All’interno del treno, le classi sociali sono rigidamente separate: la coda vive in miseria, mentre la testa gode di lusso e controllo.

Come in L’Eternauta, Snowpiercer esplora una società spezzata, dove la lotta per la giustizia sociale diventa centrale. Layton, un ex detective relegato in coda, guida una ribellione che affronta dilemmi morali e questioni etiche. La serie invita a riflettere su cosa significhi essere umani in un contesto di oppressione e ingiustizia. La narrazione, densa e stratificata, offre un’esperienza visiva intensa e coinvolgente. Snowpiercer è disponibile su Netflix.

War of the Worlds: l’adattamento europeo del classico di H.G. Wells

War of the Worlds, l’adattamento europeo del romanzo di H.G. Wells, si distingue per il suo focus sulle conseguenze dell’invasione piuttosto che sull’azione stessa. I protagonisti, tra cui scienziati, madri e soldati, si trovano a confrontarsi con la distruzione dei legami umani e l’adattamento a una nuova realtà. La serie mette in evidenza il nemico invisibile, rappresentato dalla paura e dalla solitudine, piuttosto che da creature aliene.

La narrazione è cupa e claustrofobica, evitando la spettacolarità per concentrarsi su aspetti più esistenziali dell’invasione. I mostri, simili a droni biologici, sono inquietanti, ma ciò che colpisce di più è il senso di perdita e abbandono. War of the Worlds è una scelta obbligata per chi cerca una riflessione profonda sull’umanità in tempi di crisi. La serie è disponibile su Disney+.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!