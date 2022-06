Cinque giorni al Memorial: ecco il trailer della serie con Vera Farmiga

Apple TV+ ha rilasciato il teaser trailer della serie limitata dal titolo “Cinque giorni al Memorial”. Protagonista della nuova serie di John Ridley e Carlton Cuse è Vera Farmiga. La serie è adattata dal libro della giornalista Premio Pulitzer Sheri Fink, sarà disponibile su Apple dal 12 agosto.

Cinque giorni al Memorial: gli effetti dell’uragano Katrina

“Cinque giorni al Memorial” è la nuova serie limitata basata sull’omonimo romanzo di Sheri Fink di cui Apple TV+ ha rilasciato oggi il teaser trailer. La serie è nata da un’idea dal premio Oscar® John Ridley (“The Other History of the DC Universe”, “Let It Fall: Los Angeles 1982-1992”) e del vincitore dell’Emmy Carlton Cuse (“Jack Ryan”, “Lost”) e vede nel cast Vera Farmiga, Robert Pine (“CHiPs”) e il vincitore dell’Emmy Cherry Jones (“Transparent”, “Succession”).

Lo show è basato su eventi reali ed è l’adattatamento del libro della giornalista Premio Pulitzer Sheri Fink. Il 12 agosto saranno rilasciati i primi tre episodi, cui seguiranno gli altri cinque. Ogni venerdì, fino al 16 settembre, sarà pubblicato un episodio.

“Cinque giorni al Memorial” è ambientata in un ospedale che subisce le conseguenze dell’uragano Katrina, che ha causato un aumento delle inondazioni, la mancanza di elettricità e un calore divampante. Nell’ospedale di New Orleans i soccorritori, ormai stremati dal lavoro, sono costretti a prendere decisioni che li condizioneranno per molti anni.

Il cast

La serie è prodotta e scritta da Carlton Cuse e John Ridley che la dirigono insieme a Wendey Stanzler (“For All Mankind”, “Dispatches From Elsewhere”). Il cast è formato da Vera Farmiga, Robert Pine, Cherry Jones, Julie Ann Emery, Cornelius Smith Jr., Adepero Oduye, Molly Hager, Michael Gaston e W. Earl Brown.

“Cinque giorni al Memorial” è un’idea di ABC Signature, parte di Disney Television Studios.

Cinque giorni al Memorial: il teaser trailer

Roberta Rosella

22/06/2022