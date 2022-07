Christina Hendricks, che abbiamo ammirato e apprezzato nel ruolo di Joan nella serie tv di successo “Mad Men”, è entrata a far parte del cast di “The Buccaneers”, serie drammatica di AppleTv+, ispirata all’ultimo romanzo incompiuto di Edith Wharton.

Christina Hendricks alla ricerca della felicità per le figlie

AppleTV+ ha aggiunto un nuovo nome al cast di “The Buccaneers”, adattamento del romanzo incompiuto della vincitrice del Premio Pulitzer Edith Wharton. Christina Hendricks, candidata agli Emmy e due volte vincitrice del SAG, è infatti entrata a far parte degli interpreti della serie drammatica in arrivo, ancora senza titolo.

L’attrice di “Mad Men” sarà dunque tra le interpreti femminili del progetto in cui sono già incluse Kristine Froseth (“The Assistant”), Alisha Boe (“When You Finish Saving The World”), Josie Totah (“Saved by the Bell”), Aubri Ibrag (“Dive Club”), Imogen Waterhouse (“The Avamposto”) e Mia Threapleton (“Shadows”) rispettivamente nei panni di Nan St. George, Conchita Closson, Mabel Elmsworth, Lizzy Elmsworth, Jinny St. George e Honoria Marable. Hendricks interpreterà la signora St. George, la madre di Nan St. George e Jinny St. George nella serie che seguirà “un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento che danno il via a uno scontro culturale anglo-americano”.

Il personaggio della Hendricks

Il personaggio di Christina Hendrick utilizzerà le sue esperienze per aiutare le sue due figlie a trovare la felicità nel matrimonio. Tuttavia, come rivela la descrizione del personaggio di AppleTV+, la signora St George (che è la moglie di un uomo che ha fatto fortuna a Wall Street) e le sue figlie impareranno presto che “il matrimonio potrebbe non essere la chiave di quella felicità… per ognuna di loro.”

Christina Hendricks sfrutterà la sua lunga esperienza sia sullo schermo che sul palco per calarsi in un personaggio dell’età dell’oro.

Negli ultimi tempi la Hendrick ha interpretato Elizabeth Bradshaw nella prima e nella seconda stagione del film drammatico di Sky Atlantic, “Tin Star”. Oltre al suo ruolo in “Mad Men” grazie al quale ha ricevuto ben 6 nomination agli Emmy, Hendricks è nota anche per il suo ruolo nella serie comica della NBC “Good Girls”, che si è conclusa nel 2021 dopo quattro stagioni.

Roberta Rosella

19/07/2022