Black Bird: svelato il trailer della serie con Taron Egerton

É stato rilasciato il trailer di “Black Bird”, serie limitata con Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Sepideh Moafi, Greg Kinnear e Ray Liotta, disponibile dall”8 luglio su Apple TV+. La serie è adattata dal libro di memorie sul crimine “In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption” scritto da James Keene e Hillel Levin.

Black Bird: una serie crime ispirata a una storia vera

É ispirata a una storia vera la serie disponibile dall’8 luglio su Apple TV dal titolo “Black Bird”. Si tratta di un thriller psicologico diviso in sei episodi prodotto da Dennis Lehane. L’8 luglio saranno rilasciati i primi due episodi, successivamente, ogni settimana, un episodio, fino a venerdì 5 agosto.

La narrazione è incentrata sulla storia vera di Jimmy Keene (Taron Egerton), figlio di un apprezzato poliziotto che, da star del football durante il liceo, si trasforma in uno spacciatore condannato a scontare 10 anni in carcere. All’uomo, tuttavia, viene offerta un’ultima possibilità per evitare l’intera pena e uscire con la condizionale: fare amicizia in un carcere di massima sicurezza pieno di pazzi criminali con il sospettato serial killer Larry Hall (Paul Walter Hauser).

Jimmy capisce dunque che Larry è la sua unica chance per avere la meglio sulla sua pena. Divenendo amico del presunto serial killer e ottenendo una confessione potrebbe scoprire dove sono sepolti i corpi delle ragazze uccise, prima della data dell’appello di Hall. Ma questo sospetto assassino sta dicendo la verità o è solo un’altra invenzione di un bugiardo seriale?

Cast artistico e tecnico

In “Black Bird” Taron Egerton interpreta Jimmy Keene, Paul Walter Hauser Larry Hall, Greg KinnearBrian Miller, Sepideh Moafi Lauren McCauley e, infine, il compianto Ray Liotta il padre di Jimmy Keene, Big Jim Keene.

Sviluppata e prodotta da Dennis Lehane “Black Bird” ha per regista dei primi tre episodi il candidato all’Oscar® Michaël R. Roskam, che figura anche in veste di produttore esecutivo. Dennis Lehane, Taron Egerton e Michaël R. Roskam sono i produttori esecutivi insieme a Richard Plepler per la sua EDEN Productions; Bradley Thomas, Dan Friedkin e Ryan Friedkin sono i produttori esecutivi di Imperative Entertainment; Alexandra Milchan e Scott Lambert sono i produttori esecutivi della EMJAG Productions; anche Kary Antholis è produttore esecutivo, insieme all’autore del libro James Keene. Jim McKay e Joe Chappelle figurano come registi degli altri episodi. La serie limitata è prodotta per Apple TV+ da Apple Studios.

Black Bird: ecco il trailer

Roberta Rosella

08/06/2022