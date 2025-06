Cinéma Paradiso: il Louvre si trasforma in un cinema all’aperto dal 2 al 5 luglio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 2 al 5 luglio 2025, la Cour Carrée del Louvre, uno dei luoghi più iconici di Parigi, si trasformerà in un cinema all’aperto per la quinta edizione di Cinéma Paradiso. Questo evento, organizzato da mk2, casa di produzione e distribuzione francese, offre un’opportunità unica per gli amanti del cinema di assistere a proiezioni di film classici sotto il cielo stellato. Con una capienza di 2.500 posti, la manifestazione promette di regalare un’esperienza indimenticabile, arricchita da musica dal vivo e street food, in un’atmosfera che celebra l’incontro tra arte e cultura.

Un omaggio al cinema e alla moda

Quest’anno, Cinéma Paradiso rende omaggio al dialogo tra cinema e moda, in concomitanza con la mostra “Louvre Couture”, che esplora l’intersezione tra queste due forme d’arte. La selezione di film in programma include titoli cult che hanno segnato la storia del cinema. Tra questi, spiccano opere come “In the Mood for Love” di Wong Kar-wai, un capolavoro che esplora l’amore e la solitudine, e “Il giardino delle vergini suicide” di Sofia Coppola, che sarà presente per introdurre il suo film. Non mancheranno nemmeno “Twin Peaks: Fire Walk With Me” di David Lynch, un’opera che ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico, e “The Secret Agent“, l’ultimo film del regista brasiliano Kleber Mendonça Filho, premiato a Cannes per la migliore regia e il migliore attore.

Modalità di accesso e assegnazione dei biglietti

Per garantire un accesso equo a tutti gli interessati, l’organizzazione ha deciso di adottare un sistema di lotteria per l’assegnazione dei biglietti. Gli spettatori potranno partecipare a questa lotteria fino a 48 ore prima di ogni serata, con la possibilità di vincere un posto per assistere a uno dei film in programma. Ogni giorno, verranno inoltre messi a disposizione ulteriori posti gratuiti per la stessa sera, offrendo così a un numero maggiore di persone l’opportunità di vivere questa esperienza unica.

Un’esperienza immersiva sotto le stelle

Cinéma Paradiso non è solo un evento cinematografico, ma un vero e proprio festival che celebra la cultura in tutte le sue forme. L’atmosfera che si respira nella Cour Carrée del Louvre durante queste serate è magica. Gli spettatori possono gustare una selezione di street food mentre si preparano a godere di film iconici, accompagnati da performance musicali dal vivo. Questo connubio di cinema, musica e gastronomia crea un’esperienza immersiva che coinvolge tutti i sensi, rendendo ogni serata un evento da ricordare.

La manifestazione si propone non solo di intrattenere, ma anche di promuovere un dialogo culturale tra diverse forme d’arte, rendendo il Louvre un palcoscenico per la creatività e l’innovazione. Con un programma ricco e variegato, Cinéma Paradiso rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema e cultura.

