Cinema in Festa: dal 8 al 12 giugno torna l’iniziativa per il cinema a 3,50 euro

Un evento atteso dai cinefili italiani si avvicina: dal 8 al 12 giugno, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a film al cinema a un prezzo speciale di soli 3,50 euro. Questa iniziativa, nota come Cinema in Festa, è promossa da ANEC e ANICA con il supporto del Ministero della Cultura e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. L’evento si svolgerà in oltre 900 sale cinematografiche in tutta Italia, rendendo il cinema accessibile a tutti.

La storia di Cinema in Festa

Cinema in Festa è un’iniziativa che ha preso vita nel 2022 e che quest’anno giunge alla sua sesta edizione. L’idea alla base di questo progetto è quella di incentivare la visione di film nelle sale cinematografiche, offrendo un prezzo ridotto per i biglietti. Ogni anno, l’evento si svolge nei mesi di giugno e settembre, per un totale di cinque giorni, dalla domenica al giovedì. Durante questo periodo, il costo del biglietto per tutti i film è fissato a 3,50 euro, un’opportunità imperdibile per gli appassionati di cinema.

L’iniziativa si ispira alla “Fête Du Cinéma” francese e ha come obiettivo quello di garantire una stagione cinematografica duratura e ricca di proposte per il pubblico italiano. Grazie alla collaborazione tra distributori e cinema, Cinema in Festa si propone di attrarre un numero sempre maggiore di spettatori, contribuendo così alla ripresa del settore dopo periodi difficili.

Un weekend da record per il botteghino italiano

Il weekend che ha preceduto l’inizio di Cinema in Festa ha registrato un successo straordinario al botteghino italiano. Film come Lilo & Stitch, Mission: Impossible – The Final Reckoning e Fuori di Mario Martone hanno conquistato il pubblico, portando a un incasso complessivo di oltre 10 milioni di euro e a più di un milione di presenze. Questo risultato rappresenta un incremento del 340% rispetto al weekend precedente, segnando il terzo miglior weekend del 2025.

La ripresa del botteghino è un segnale positivo per l’industria cinematografica, che ha affrontato sfide significative negli ultimi anni. La combinazione di nuove uscite di successo e iniziative come Cinema in Festa contribuiscono a riportare il pubblico nelle sale, creando un’atmosfera di entusiasmo e rinnovato interesse per il cinema.

Le prospettive per l’estate cinematografica

Luigi Lonigro, presidente dell’Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA, ha espresso ottimismo riguardo alla stagione estiva. Grazie alla campagna Cinema Revolution e al contributo ministeriale “a consumo”, gli spettatori potranno godere di film italiani ed europei a un costo contenuto di 3,50 euro, con un ulteriore rimborso di 3 euro da parte del Ministero della Cultura. Questo approccio mira a garantire un’offerta cinematografica variegata e di qualità, con una selezione che include blockbuster americani e titoli di rilevanza nazionale e internazionale.

L’estate si preannuncia quindi come un periodo ricco di eventi cinematografici, in cui il pubblico avrà l’opportunità di scoprire nuove storie e di tornare a vivere l’esperienza del grande schermo in sale moderne e accoglienti. Con l’iniziativa Cinema in Festa e altre proposte, il settore cinematografico italiano si prepara a un rilancio significativo, invitando tutti a tornare in sala per vivere la magia del cinema.

