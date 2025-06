Cillian Murphy protagonista del nuovo film Netflix “Steve”: trama e dettagli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo arrivo su Netflix con “Steve”, un film diretto da Tim Mielants, noto per il suo lavoro in “Small Things Like These”. La pellicola, che ha già suscitato notevole interesse, presenta Cillian Murphy nel ruolo del protagonista, un preside di un riformatorio. Le prime immagini rilasciate offrono uno sguardo intrigante su questo personaggio complesso e sulle sfide che dovrà affrontare.

La trama di “Steve”: un viaggio di 24 ore

“Steve” narra la storia di un preside di un riformatorio, interpretato da Cillian Murphy, che si trova a dover affrontare una serie di eventi critici nell’arco di sole 24 ore. La trama si sviluppa attorno alla sua ultima possibilità di salvare un’istituzione in difficoltà, mentre cerca di mantenere un equilibrio precario con la sua salute mentale. Questo dramma intenso esplora temi come la resilienza, la responsabilità e le sfide quotidiane che i professionisti del settore educativo devono affrontare. La rappresentazione di Murphy promette di essere profonda e coinvolgente, offrendo al pubblico uno spaccato della vita di chi lavora in contesti difficili e spesso trascurati.

Un adattamento letterario con un team collaudato

Il film è un adattamento del romanzo “Shy” di Max Porter, il quale ha partecipato attivamente al progetto come sceneggiatore. La collaborazione tra Mielants e Murphy, già consolidata con “Small Things Like These”, ha generato aspettative elevate. Le prime reazioni ai test screening di “Steve” indicano che il film si distacca dal precedente lavoro, presentandosi con un approccio più crudo e profondo. Questo nuovo stile narrativo, unito alla performance di Murphy, è stato descritto come “magnetico” e capace di catturare l’attenzione dello spettatore in modo unico.

Cillian Murphy: un attore in ascesa

Cillian Murphy, già noto per il suo ruolo in “Oppenheimer”, continua a consolidare la sua carriera con progetti di grande rilevanza. Oltre a “Steve”, l’attore tornerà a vestire i panni di Tommy Shelby nel film “The Immortal Man”, legato al popolare franchise “Peaky Blinders”. Steven Knight, creatore della serie, ha confermato che questo film non segnerà la fine della storia di Shelby, lasciando aperte possibilità per ulteriori sviluppi. La versatilità di Murphy e la sua capacità di interpretare ruoli complessi lo rendono uno degli attori più richiesti del momento.

Uscita e aspettative

“Steve” è previsto per il debutto nelle sale cinematografiche statunitensi nel mese di settembre, con un successivo arrivo su Netflix fissato per il 3 ottobre. L’attesa per questo film è alta, sia per la qualità del cast che per la direzione artistica di Mielants. Con una trama avvincente e una performance attesa di Cillian Murphy, “Steve” si preannuncia come uno dei titoli più interessanti della stagione cinematografica.

