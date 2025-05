Cielo presenta True Detective: la serie cult di HBO torna in chiaro con nuove emozioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

A partire da mercoledì 21 maggio, il canale Cielo offre ai suoi telespettatori la possibilità di rivivere una delle serie più acclamate e inquietanti della storia della televisione: True Detective. Ogni mercoledì, alle 21.15, andranno in onda due episodi in prima serata, permettendo di esplorare l’intera antologia crime che ha rivoluzionato il genere. Con un mix di mistero, tensione e atmosfere gotiche, questa serie promette di catturare l’attenzione di un pubblico vasto e variegato.

True Detective: night country, la nuova stagione

La nuova stagione di True Detective, intitolata Night Country, è la quarta della serie e rappresenta un atteso ritorno. Scritta e diretta da Issa López, questa stagione si distingue per la sua ambientazione unica e inquietante: la notte polare dell’Alaska. La trama ruota attorno a due detective, interpretati da Jodie Foster e Kali Reis, che si trovano a dover affrontare un caso di scomparsa di otto scienziati. La performance di Foster, già premiata con Emmy e Golden Globe, è particolarmente intensa nel ruolo di Liz Danvers, una donna segnata da colpe e misteri del passato.

L’indagine si svolge in un contesto gelido e ostile, dove la natura stessa diventa un personaggio chiave. Gli eventi si complicano ulteriormente con l’arrivo dell’agente Navarro, interpretato da Kali Reis, che porta alla luce segreti sepolti e tensioni irrisolte. Night Country si presenta come un thriller viscerale, ricco di atmosfere gotiche e misticismo, invitando gli spettatori a un viaggio profondo nell’animo umano e nelle sue tenebre.

Le prime tre stagioni di True Detective

A partire dall’11 giugno, Cielo offrirà una maratona delle prime tre stagioni di True Detective, scritte da Nic Pizzolatto. La prima stagione, che ha segnato l’inizio di questo fenomeno, vede protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson nei panni di Cohle e Hart. Questa indagine si svolge nelle paludi della Louisiana, dove i due detective si confrontano con un caso che scava nelle loro coscienze e nei loro demoni interiori.

Successivamente, la seconda stagione si sposta in California, dove Colin Farrell, Rachel McAdams e Vince Vaughn affrontano una rete di corruzione politica e crimini efferati. Infine, la terza stagione, con Mahershala Ali nel ruolo del detective Wayne Hays, si sviluppa tra le colline degli Ozark e racconta una storia di silenzi e segreti che si estendono nel tempo.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere crime

Con quattro stagioni che offrono atmosfere e trame diverse, True Detective si conferma come un’antologia capace di rinnovarsi senza mai tradire la propria essenza. Che si tratti di nuovi spettatori o di fan di lunga data, l’appuntamento su Cielo rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi in storie avvincenti e misteriose. Da mercoledì 21 maggio fino al 27 agosto 2025, il mistero e l’intrigo saranno al centro della programmazione, promettendo serate di tensione e coinvolgimento per tutti gli amanti del crime.

