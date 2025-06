Cielo presenta “Monster Night”: tre giovedì di film con creature feroci e adrenalina

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

A partire da stasera, 12 giugno 2025, il canale Cielo offre un ciclo di film intitolato “Monster Night”, che si svolgerà per tre giovedì consecutivi alle ore 21:15. Questo evento cinematografico è dedicato a creature feroci e situazioni di terrore, promettendo un’esperienza avvincente per gli amanti del genere. Ogni film in programma esplora l’istinto primordiale e il conflitto tra umani e bestie, creando un’atmosfera di suspense e adrenalina.

Il ciclo di film: un safari tra il terrore e l’azione

“Monster Night” si presenta come un’opportunità unica per gli spettatori di immergersi in un mondo di avventure estreme. La rassegna inizia con “Primal” , un film diretto da Nick Powell e interpretato da Nicolas Cage nel ruolo di Frank Walsh, un cacciatore di animali esotici. La trama si sviluppa a bordo di una nave cargo in rotta verso gli Stati Uniti, dove Frank si trova coinvolto in un conflitto mortale dopo che un assassino viene trasferito a bordo insieme a pericolosi animali. Questo mix di azione e tensione ricorda film iconici come “Con Air” e “Predator“, ma è ambientato in uno spazio chiuso e claustrofobico, dove la legge del più forte regna sovrana.

Il film di apertura promette di catturare l’attenzione del pubblico con il suo ritmo incalzante e le situazioni al limite. La performance di Cage, noto per il suo carisma e la sua versatilità, aggiunge un ulteriore elemento di interesse alla pellicola, rendendo “Primal” un inizio perfetto per il ciclo.

Un alligatore psicotropo: il delirio di “Methgator”

La seconda settimana di “Monster Night” si tinge di follia con “Methgator” , un film diretto da Christopher Ray che verrà trasmesso in prima visione assoluta. La trama si svolge nel sud della Florida, dove un carico di metanfetamina finisce accidentalmente in una palude, trasformando un alligatore in un mostro psicotropo. Questo film, caratterizzato da un umorismo pungente e da elementi pulp, si distingue per la sua capacità di mescolare il trash con momenti di pura demenzialità, richiamando alla mente le produzioni degli anni ’80.

“Methgator” si propone come un’opera divertente e irriverente, capace di intrattenere il pubblico con situazioni esagerate e colpi di scena inaspettati. La scelta di un soggetto così bizzarro rappresenta un chiaro tentativo di rompere gli schemi tradizionali del genere, offrendo un’esperienza cinematografica che sa prendersi sul serio al punto giusto.

La chiusura con “Prey”: un thriller urbano

Il ciclo si conclude il 26 giugno con “Prey – La preda“, un film diretto dal regista olandese Dick Maas. La storia si svolge ad Amsterdam, dove un leone scappa dallo zoo e inizia a seminare il panico tra la popolazione. La protagonista, Lizzy, è una veterinaria specializzata nel comportamento animale, chiamata a fermare il predatore prima che la città si trasformi in un campo di battaglia.

“Prey” combina elementi di thriller e azione, offrendo una riflessione sul rapporto tra l’ambiente urbano e la natura selvaggia. La tensione cresce man mano che Lizzy cerca di affrontare la situazione, creando un crescendo di suspense che tiene gli spettatori con il fiato sospeso. La pellicola si distingue per la sua capacità di mescolare momenti di azione frenetica con riflessioni più profonde, rendendo l’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente.

Un festival del brivido animale

“Monster Night” si configura come un vero e proprio festival del brivido, dove le creature feroci diventano il fulcro di storie che mettono alla prova l’umanità dei protagonisti. Attraverso una serie di film che spaziano dal thriller all’azione, il ciclo di Cielo offre tre serate di intrattenimento puro, ricche di tensione e adrenalina. Gli spettatori possono aspettarsi un mix di deliri grotteschi e corse contro il tempo, in un viaggio cinematografico che promette di non deludere.

