Cicely Tyson: morta l’attrice a 96 anni

L’attrice vincitrice di Emmy e Tony, Cicely Tyson, è morta giovedì pomeriggio. Aveva 96 anni. Era anche apparsa nei film “Pomodori verdi fritti alla fermata del treno” e “The Color of Feelings“.

Cicely Tyson: una grande artista

“E’ con il cuore pesante che la famiglia della signorina Cicely Tyson annuncia la sua partenza pacifica questo pomeriggio”, ha detto il suo manager, Larry Thompson, in una dichiarazione all’AFP, senza specificare le cause della morte.

Tyson ha fatto il suo debutto cinematografico con un piccolo ruolo in “Twelve Angry Men” del 1957 e il suo debutto formale nel film di Sidney Poitier del 1959 “Odds Against Tomorrow“.

Rifiutandosi di partecipare ai film blaxploitation, diventati popolari alla fine degli anni ’60, ha aspettato fino al 1972 per tornare sullo schermo nel film drammatico “Sounder“, che le valse un premio Oscar. Nel 2018 le è stato consegnato l’Oscar onorario alla carriera.

Nonostante i suoi successi sul palco e nei film, tuttavia, gran parte del lavoro migliore dell’attrice è stato fatto per la televisione. Oltre a “Miss Jane Pittman”, ha realizzato “Roots“, “The Wilma Rudolph Story“, “King: The Martin Luther King Story“, “When No One Listen” e l’adattamento televisivo di “Trip to Bountiful“, ruolo che le è valso un Tony.

Nel corso della sua carriera Tyson ha rifiutato di interpretare tossicodipendenti, prostitute o cameriere, ruoli che pensava umilianti per le donne nere. Quando però arrivò una buona parte, la colse con tenacia.

In televisione ottenne il primo ruolo per una donna di colore in una serie drammatica, “East Side / West Side“, e in seguito l’attrice ha vinto due meritatissimi Emmy per il memorabile “The Autobiography of Miss Jane Pittman” del 1974. Ha ricevuto un totale di 16 nomination nella sua carriera.

A 70 anni, Tyson ha lavorato più nel cinema che in qualsiasi altro momento della sua carriera, in parte, grazie a Tyler Perry: è apparsa nei suoi film come “Madea’s Programma Protezione Testimoni”, ma anche in altre pellicole come “The Help” di Tate Taylor.

Non solo attrice

Tyson è stata anche uno dei membri fondatori del Dance Theatre di Harlem nel 1969. L’attrice era attiva in organizzazioni di beneficenza e artistiche tra cui Urban Gateways, Human Family Institute e American Film Institute. Ha ricevuto premi dal National Council of Negro Women e dalla NAACP, nonché il Capitol Press Award.

L’attrice è una delle 25 donne nere premiate per il loro contributo all’arte, allo spettacolo e ai diritti civili nell’ambito del Legends Ball di Oprah Winfrey del 2005.

Tyson è stato sposato con il grande maestro del jazz Miles Davis dal 1981 al 1988. L’attrice lascia sua nipote, l’attrice britannica Cathy Tyson.

Federica Contini

29/01/2021