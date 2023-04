Ciaran Hinds di Game of Thrones critica le scene hot della serie

Ciaran Hinds, attore che ha interpretato Mance Rayder in “Game of Thrones”, ha recentemente rivelato di avere avuto un problema con le numerose scene di sesso presenti nella celebre serie televisiva. La serie, infatti, è nota non solo per la sua trama, i draghi e l’empowerment femminile, ma anche per il suo elevato contenuto sessuale.

In un’intervista rilasciata a The Independent, Hinds ha dichiarato di essere stato infastidito dalla quantità di scene di sesso in “Game of Thrones”, in quanto riteneva che queste distogliessero l’attenzione dalla narrazione politica.

Ero piuttosto infastidito dalla quantità di sessualità che era presente nella serie, perché toglieva importanza alla trama politica – ha affermato l’attore – Ma immagino che sia una questione di business, dal loro punto di vista.

Anche Emilia Clarke, interprete di Daenerys Targaryen, aveva precedentemente chiesto di non apparire nuda in video come nelle prime stagioni. Si potrebbe pensare che la serie prequel “House of the Dragon” riduca il contenuto sessuale, ma alcuni episodi sembrano seguire le orme di “Game of Thrones”.

Intanto, George R.R. Martin, creatore di “Game of Thrones”, ha parlato di uno spin-off in sviluppo incentrato su Jon Snow, in un nuovo post sul suo blog. Nel post, Martin ha rivelato di aver collaborato con Kit Harington e altri due sceneggiatori/registi ancora sconosciuti per la serie. “Sì, è stato Kit Harington a portarci l’idea”, ha rivelato il creatore di “Game of Thrones”. “Non posso dirvi i nomi degli sceneggiatori/registi, poiché non è stato ancora autorizzato, ma Kit ha portato anche loro, la sua squadra, e sono fantastici”.

Nell’ultima stagione di “Game of Thrones”, Jon Snow scopre la sua vera identità come Aegon Targaryen, l’erede legittimo al Trono di Spade. Dopo aver ucciso sua zia/fidanzata Daenerys per impedirle di salire al potere, Jon è costretto a scegliere una vita di esilio nella Guardia della Notte. Invece di rimanere con la Guardia della Notte, Jon si dirige a Nord del Muro per vivere con i Selvaggi e il suo lupo gigante Ghost. La serie si concentrerà sugli eventi successivi a questi avvenimenti.

Conclusioni

Il dibattito sulle scene di sesso in “Game of Thrones” continua, ma ciò che è certo è che l’universo creato da George R.R. Martin continuerà ad espandersi attraverso nuove serie e spin-off, offrendo ai fan nuove avventure e personaggi da seguire con passione.