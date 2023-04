Ci sono importanti novità sul futuro della serie “Tenebre e Ossa”

La seconda stagione della serie Tenebre e Ossa è ora disponibile su Netflix. Lo show è tornato dopo due anni di attesa, con un budget da parte di Netflix molto importante. Ci sono però degli elementi da tenere in considerazione per sperare di poter assistere ad una terza stagione. La prima stagione è arrivata su Netflix ad aprile 2021 ed ha totalizzato un numero di ore di streaming molto interessante, soprattutto a partire dalla seconda settimana di pubblicazione. Lo stesso purtroppo non si può dire della seconda stagione, partita decisamente sotto le aspettative.

I termini di paragone di cui dobbiamo tenere conto sono le serie tv attualmente in voga su Netflix. Le serie più seguite infatti ottengono di solito un rinnovo praticamente automatico. Il valore più importante di cui tenere conto è rappresentato dalle ore di streaming accumulate nella prima settimana di rilascio. Lo show, che prende ispirazione dai libri Grishaverse di Leigh Bardugo, aveva riscosso nella prima stagione un successo non indifferente. Il fatto di aver atteso due anni dalla prima stagione ha sicuramente condizionato l’avvio della seconda, questo quindi potrebbe costare caro allo show.

Non ci sono attualmente i presupposti per poter sperare di vedere una terza stagione, nonostante ci siano molti rumor riguardanti uno spin-off ed un gioco mobile. Il dato che però fa ben sperare i fan riguarda un incremento di visualizzazioni della prima stagione dopo alcuni giorni dal rilascio della seconda. Questo indice magari spingerà i produttori a rinnovare la serie, per la gioia dei fan del Grishverse. Gli attori principali della serie Tenebre e Ossa, diretta da Eric Heisserer sono: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter e Ben Barnes.

C’è ancora molta storia da raccontare, anche se gran parte della trilogia è stata adattata nel corso della seconda stagione. I creatori dello show hanno dichiarato anche che qualsiasi nuova stagione consisterebbe in un mix di nuovo materiale originale. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità.