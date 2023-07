Christopher Nolan ha raccontato un curioso aneddoto su Al Pacino durante il set di “Insomnia”

Christopher Nolan ha svelato un curioso aneddoto riguardante una discussione avuta con Al Pacino, durante le riprese del film Insomnia. Insomnia è un film di genere thriller-drammatico del 2002 diretto da Christopher Nolan.

All’interno del cast sono presenti due leggende del cinema mondiale come Al Pacino ed il compianto Robin Williams. Il regista ha dunque svelato un aneddoto che risale ormai a più di 20 anni fa su un piccolo battibecco avuto con il grande Al Pacino. Le dichiarazioni fanno riferimento soprattutto ad un paragone con l’attore Cillian Murphy, protagonista del nuovo film di Nolan, Oppenheimer.

Di seguito riporteremo l’intervista che il regista ha rilasciato al L.A. Times:

“Ero andato da Pacino dopo una serie di riprese e gli avevo dato un appunto su quello che volevo. Mi ha detto: “L’ho già fatto. Non si vede a occhio, ma l’ho fatto nei giornalieri“. L’ho cercato e ho pensato: “Oh, mio Dio“, perché era lì. I grandi attori del cinema possono farlo, ed è l’esperienza che ho avuto con Cillian.”

Per contestualizzare l’intervista, il regista ha dichiarato di aver preso atto della meravigliosa interpretazione di Cillian Murphy solo dopo aver lavorato in sala di montaggio. Il film in questione parla di uno dei temi più divisivi e importanti della nostra storia più recente, ovvero l’invenzione della bomba atomica. Da ciò che abbiamo compreso, anche in occasione delle riprese di Insomnia, Nolan non era riuscito a visualizzare appieno la grandezza dell’interpretazione di Al Pacino. Solo dopo aver cercato nei giornalieri è riuscito a visualizzare ciò che aveva precedentemente chiesto all’attore.

Di seguito la sinossi di Insomnia, 2002: