Christopher Nolan e il suo kolossal “The Odyssey” sbarcano alle Isole Eolie per le riprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le Isole Eolie, un gioiello del Mediterraneo, si preparano a diventare il set di un grande film. Tra Pasqua e il 25 aprile 2025, il regista Christopher Nolan ha scelto Lipari come location per le riprese del suo nuovo attesissimo film “The Odyssey“. Questa produzione, che vede la collaborazione con Universal Pictures, è prevista per il debutto nei cinema americani a luglio 2026. Dopo aver girato in diverse località, tra cui Marocco, Grecia e Favignana, la troupe ha deciso di spostarsi nell’arcipelago siciliano, attirando l’attenzione di fan e curiosi.

Un cast stellare e una produzione imponente

L’arrivo di Nolan e della sua troupe ha trasformato Lipari in un vero e proprio set cinematografico. Oltre 700 membri della produzione hanno preso parte a questo progetto, creando un’atmosfera di grande attesa sull’isola. Tra i protagonisti, Matt Damon interpreta Ulisse, mentre Tom Holland veste i panni di Telemaco, il figlio del leggendario eroe. Damon ha scelto di soggiornare in una villa isolata, lontano dal centro, per godere di un po’ di privacy, mentre Holland ha optato per un hotel. I movimenti del resto del cast, che include nomi di spicco come Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron ed Elliot Page, sono mantenuti rigorosamente riservati, alimentando la curiosità dei fan.

Le location iconiche delle riprese

Nolan ha deciso di girare in alcune delle location più suggestive delle Isole Eolie, lontano dai riflettori e con misure di sicurezza che hanno limitato la navigazione in diverse aree. Tra i luoghi scelti per le riprese ci sono i celebri Faraglioni di Lipari, noti come le “rupi erranti” nel canto XII dell’Odissea di Omero. Le riprese si svolgeranno anche intorno allo Scoglio del Bagno, sempre a Lipari, e sull’isolotto di Basiluzzo, situato al largo di Panarea. Queste location non solo offrono panorami mozzafiato, ma richiamano anche la storia mitologica legata a Ulisse, che, secondo l’Odissea, ha trovato rifugio in queste isole dopo la guerra di Troia.

Un legame tra mito e cinema

Il legame tra le Isole Eolie e l’Odissea di Omero è profondo e affascinante. Ulisse, il protagonista dell’epopea, è un personaggio che ha affascinato generazioni di lettori e spettatori. La scelta di Nolan di ambientare parte del suo film in queste isole non è casuale, ma rappresenta un omaggio alla mitologia e alla cultura che circondano queste terre. La presenza di un cast di alto profilo e di un regista di fama mondiale come Nolan non fa che aumentare l’appeal di questo progetto, promettendo di portare un pezzo della storia greca sul grande schermo.

Con l’arrivo di “The Odyssey“, le Isole Eolie si preparano a vivere un momento di grande visibilità internazionale, trasformando la loro bellezza naturale in un palcoscenico per una delle storie più iconiche della letteratura mondiale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!