Christopher Nolan e il sogno di dirigere James Bond durante il passaggio a Amazon/MGM Studios

Il celebre regista Christopher Nolan ha sempre manifestato il suo profondo interesse per il franchise James Bond, passione che lo accompagna fin dall’infanzia e si è recentemente fatta notizia. Un report di Variety evidenzia come, durante il passaggio di consegne dal controllo della famiglia Broccoli ad Amazon/MGM Studios, Nolan fosse stato a un passo dal dirigere un nuovo film della saga.

Motivazioni Del Progetto Bond Mancato

Secondo le informazioni riportate, il regista avrebbe manifestato l’intenzione di dirigere un film di Bond subito dopo l’uscita di Tenet, ma sarebbe stato snobbato da Barbara Broccoli. Le fonti sottolineano che, mentre Nolan aveva espresso il proprio interesse, nessun regista avrebbe potuto avere il final cut finché il franchise era sotto la supervisione della famiglia Broccoli.

Alternative Direzionali E Scelte Cinematografiche

Seguendo la sua precisa visione creativa, Nolan ha poi optato per dirigere Oppenheimer, un film che ha riscosso un ampio successo al botteghino e ha vinto l’Oscar per il miglior film. In passato, anche registi come Steven Spielberg avevano espresso interesse nel cimentarsi con un progetto legato a Bond, ma il sogno non si era realizzato a causa di vincoli interni alla gestione della saga.

Prospettive Per Il Futuro Di Bond

Con il nuovo assetto sotto il controllo di Amazon/MGM, ogni agenzia hollywoodiana sta presentando i propri migliori scrittori, registi e attori per sviluppare il prossimo capitolo della saga. Rimane, però, l’interesse per Nolan, nonostante il passato, e sarà interessante osservare le mosse dello studio, soprattutto in vista della scelta del nuovo attore che interpreterà l’iconico agente dopo i successi dei film con Daniel Craig.