Christina Ricci torna nella famiglia Addams per Netflix

Christina Ricci torna nel mondo della famiglia Addams, nella serie Netflix dal titolo “Wednesday” diretta da Tim Burton.

Christina Ricci e il ritorno della famiglia Addams

Una bella notizia per i fan de “La famiglia Addams” e di Christina Ricci, che è entrata a far parte della serie di Tim Burton dal titolo “Wednesday”.

Secondo quanto riportato da Deadline, Christina Ricci, che ha interpretato il ruolo di Venerdì nei film diretti da Barry Sonnenfeld, affiancherà Jenna Ortega che ha il ruolo da protagonista e quindi interpreterà la tetra figlia degli Addams come già la Ricci aveva fatto in passato.

I dettagli sul nuovo ruolo di Christina Ricci sono tenuti nascosti per proteggere la sorpresa per i fan, ma sappiamo che sarà un personaggio inedito e non una versione precedente del suo vecchio ruolo.

Le riprese della serie prodotta dalla MGM dovrebbero concludersi in Romania alla fine del mese.

La serie scritta dai creatori di “Smallville” Al Gough e Miles Millar e diretta da Burton, vede Ortega nei panni di Venerdì Addams durante i suoi anni alla Nevermore Academy.

Nella serie oltre alla Ricci e a Ortega, figurano Catherine Zeta-Jones nei panni della matriarca Morticia Addams e Luis Guzmán nei panni di Gomez Addams.

Gli ultimi lavori della Ricci e il desiderio di rivederla nella famiglia Addams

La performance di Christina Ricci nei panni di Mercoledì nei film “La Famiglia Addams” del 1991 e del 1993 è stata amata a tal punto dai fan del franchise che hanno lanciato una petizione quando è stata annunciata la serie Netflix, chiedendo che fosse scritturata nello show.

Tim Burton è il produttore esecutivo di “Wednesday” con Gough e Millar, che fungono da showrunner. I produttori esecutivi sono anche Kayla Alpert, Steve Stark, Andrew Mittman per 1.21, Kevin Miserocchi, Jonathan Glickman per Glickmania e Gail Berman.

La Ricci tornerà poi per la seconda stagione di “Yellowjackets”, grande successo di Showtime. Tra gli ultimi lavori ricordiamo: “Z: The Beginning of Everything” di Amazon, che ha prodotto, e “The Matrix: Resurrections”. È rappresentata da ICM Partners e Untitled Entertainment.

Roberta Rosella

22/03/2022