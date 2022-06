Christian: sono iniziate le riprese della stagione 2

Sky annuncia che sono attualmente in corso le riprese della stagione 2 di “Christian”, il supernatural-crime drama Sky Original prodotto da Sky e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect. Di seguito tutti i dettagli, così come riportati nel Comunicato Stampa Ufficiale:

“Christian”, ritorna l’irresistibile supereroe “all’amatriciana”

Sei nuovi episodi – prossimamente su Sky e in streaming su NOW – di cui vengono rilasciate oggi le prime foto dal set, per una seconda stagione interamente diretta da Stefano Lodovichi (anche produttore creativo nonché fra gli autori dei nuovi episodi) e che vede il ritorno sul set dei protagonisti della prima, i vincitori del David di Donatello Edoardo Pesce (“Dogman”, “Cuori puri”, “…altrimenti ci arrabbiamo!”) e Claudio Santamaria (“Freaks Out”, “Gli anni più belli”, “Lo chiamavano Jeeg Robot”).

Con loro tornano Silvia D’Amico (“Non essere cattivo”, “The place”, “Hotel Gagarin”, “A Casa tutti bene – La serie”) nei panni di Rachele, ex tossica dal passato doloroso, miracolata da Christian e rinata a nuova vita, Antonio Bannò (“Romulus”, “Suburra – La serie”, “Vita da Carlo”) in quelli di Davide, erede dell’impero di Lino, il boss locale, Francesco Colella (“Padrenostro”, “Piuma”, “ZeroZeroZero”, “Vostro Onore”) nel ruolo di Tomei, il losco veterinario del quartiere, Gabriel Montesi (“Favolacce, Romulus, Speravo de morì prima) è l’amico della compagnia di Christian, Penna, Giulio Beranek (L’Arminuta, Una questione privata, Il Cacciatore) e Ivan Franek (Il Re, Noi 4, La buca), ancora nei panni rispettivamente del carismatico Biondo e di Padre Klaus, esorcista che ha un conto in sospeso con Christian.

La trasformazione da piccolo delinquente a santo

La prima stagione ha raccontato la vicenda di Christian (Edoardo Pesce), irresistibile supereroe “all’amatriciana” che ha sempre vissuto facendo il picchiatore, fino a quando la comparsa delle stimmate sulle sue mani non gli stravolge la vita. Sulle tracce di Christian e del suo mistero si mette Matteo, un diffidente postulatore del Vaticano dai metodi indubbiamente poco ortodossi, interpretato da Claudio Santamaria. Nei nuovi episodi, dopo la morte del boss Lino la Città-Palazzo ha bisogno di un nuovo re e per Christian arriva il momento di applicare il suo dono e costruire quel regno predetto dal Biondo. Christian dovrà imparare cosa significhi passare da piccolo delinquente a santo, da uno dei tanti a punto di riferimento di un’intera comunità, diventando “il re” di Città-Palazzo ed imparando a compiere scelte in nome del bene di tutti. Al suo fianco i vecchi amici ma anche nuovi ostacoli e nemici sempre più insidiosi.

Da un’idea di Roberto “Saku” Cinardi, “Christian” è una serie Sky Original prodotta da Sky e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect, anche distributore internazionale della serie, e liberamente ispirata alla graphic novel Stigmate di Lorenzo Mattotti e Claudio Piersanti (edita da Logos Edizioni). Il soggetto di serie è di Francesco Agostini, Giulio Calvani, Valerio Cilio, Stefano Lodovichi, con la collaborazione di Patrizia Dellea. Scritta da Valerio Cilio, Patrizia Dellea, Stefano Lodovichi e Valentina Piersanti.

Mina Franza

17/06/2022