Christian De Sica e Lillo tornano insieme nel nuovo film “Delitto sulla neve”: ecco cosa sapere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il panorama cinematografico italiano si arricchisce di una nuova commedia giallo-ironica grazie alla collaborazione tra due volti noti del cinema: Christian De Sica e Lillo. Dopo il successo di “Cortina Express”, i due attori hanno annunciato il loro prossimo progetto, intitolato “Delitto sulla neve“. Questo film promette di portare sul grande schermo una storia avvincente, ambientata in uno dei luoghi più suggestivi delle Alpi italiane.

Un film tra giallo e commedia

“Delitto sulla neve” si presenta come una commedia a tinte gialle, unendo elementi di mistero e divertimento. La regia è affidata a Eros Puglielli, che ha già collaborato con De Sica e Lillo in precedenti progetti. La trama si svolgerà tra le maestose vette della Valle d’Aosta, un’ambientazione che offre scenari mozzafiato e un’atmosfera perfetta per una storia ricca di indagini e colpi di scena. Gli spettatori possono aspettarsi una reinvenzione del classico film invernale, con situazioni comiche e momenti di suspense che terranno alta l’attenzione.

Un cast ricco di talenti

Il film non si limita a De Sica e Lillo, ma vanta un cast di attori di grande talento. Tra i nomi presenti ci sono Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani e Ilaria Spada. Questa varietà di attori promette di arricchire la narrazione con interpretazioni diverse e dinamiche, rendendo “Delitto sulla neve” un’opera corale in grado di attrarre un ampio pubblico.

Produzione e riprese

La produzione del film è curata da Be Water Film e Medusa Film, con il supporto della Film Commission Vallée d’Aoste. Questo sostegno è fondamentale per valorizzare il territorio e le sue bellezze naturali, che fungono da sfondo alla storia. Le riprese sono già iniziate, con la prima fase che si è svolta tra il 12 e il 19 maggio nelle località di Cervinia e Gressoney. Attualmente, il team di produzione si è trasferito a Roma, dove le riprese continueranno fino al 23 giugno. Questo programma serrato dimostra l’impegno e la determinazione del cast e della troupe nel portare a termine il progetto.

Uscita nelle sale italiane

La distribuzione di “Delitto sulla neve” è affidata a Medusa Film, con un’uscita prevista per il periodo natalizio. Questo tempismo strategico mira a sfruttare l’afflusso di pubblico tipico delle festività, un momento in cui le famiglie sono più propense a recarsi al cinema. Gli appassionati di cinema possono già iniziare a prepararsi per questa nuova avventura cinematografica, che promette di unire risate e mistero in un contesto invernale affascinante. Nel frattempo, chi non l’ha ancora fatto può recuperare la recensione di “Cortina Express”, per farsi un’idea del lavoro di questi due amati attori.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!