Christian De Sica e Lillo tornano insieme in un giallo comico: le riprese di “Delitto sulle nevi”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema italiano si prepara a un nuovo progetto che promette di unire il genere comico a quello giallo. Dopo il successo di “Cortina Express“, la coppia formata da Christian De Sica e Lillo torna a collaborare con il regista Eros Puglielli per un film attualmente in fase di riprese, intitolato provvisoriamente “Delitto sulle nevi“. Questa nuova pellicola, che si svolge tra le montagne e le atmosfere invernali, si preannuncia ricca di colpi di scena e risate.

Un cast di talento per un film avvincente

Il film “Delitto sulle nevi” vanta un cast di attori di grande spessore, che arricchiranno la narrazione con le loro interpretazioni. Oltre a Christian De Sica e Lillo, il film include nomi noti come Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani e Ilaria Spada. La presenza di questi artisti promette di rendere la commedia intrigante e coinvolgente, con una miscela di umorismo e suspense. La regia di Eros Puglielli, già apprezzato per il suo lavoro precedente, si preannuncia capace di gestire con maestria il passaggio tra le risate e i momenti di tensione tipici del giallo.

La sceneggiatura è stata scritta da un team di autori composto da Mariano Di Nardo, Federico Fava, Antonio Manca ed Eros Puglielli stesso. Le riprese sono attualmente in corso, con location che spaziano da Cervinia e Gressoney, dove si stanno girando le scene iniziali, fino a Roma, dove la produzione proseguirà fino al 23 giugno. La distribuzione del film sarà affidata a Medusa Film, un nome di riferimento nel panorama cinematografico italiano.

La trama avvincente di “Delitto sulle nevi”

La storia ruota attorno a Christian Agata, un criminologo di fama, noto per il suo sarcasmo e il suo acuto intuito. Agata viene invitato dai Cullman, una famiglia di magnati dei giochi da tavolo, a trascorrere un weekend nella loro lussuosa villa in montagna. L’obiettivo dell’incontro è promuovere “Crime Castle“, un gioco da tavolo che ha reso la famiglia celebre a livello internazionale. Tuttavia, la situazione si complica rapidamente quando Carlo Cullman, il patriarca della famiglia, annuncia la sua intenzione di fermare la vendita dell’azienda a una start-up.

La tensione cresce e, il giorno seguente, Carlo viene trovato morto, disteso sul tabellone del gioco. A complicare ulteriormente le cose, una valanga isola la villa dal resto del mondo, rendendo impossibile qualsiasi comunicazione e fuga. In questo contesto, il brigadiere Gianni Cuozzo, un poliziotto di provincia, viene inviato in montagna per punizione dopo un tentativo di incastrare un politico corrotto. Cuozzo, grande ammiratore di Agata, vede nel caso un’opportunità per riscattarsi, anche se le sue teorie risultano spesso fantasiose.

La trama si snoda tra segreti di famiglia, rancori e false piste, portando i protagonisti a un’indagine surreale e imprevedibile. Ogni personaggio diventa un potenziale sospettato, e la tensione cresce mentre Christian Agata e Gianni Cuozzo cercano di risolvere il mistero, rivelando che in un contesto così chiuso, nessuno è davvero innocente.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!