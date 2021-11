Secondo quanto riportato da Variety, Chris Pratt è stato scelto per dare la voce a Garfield in un nuovo lungometraggio dedicato al famoso felino.

Chris Pratt e il gattone cinico e pigro

Il film in cui Chris Pratt darà la voce a Garfield è prodotto da Alcon Entertainment, con Sony Pictures. La pellicola, che sarà distribuita in tutto il mondo, tranne che in Cina, non ha ancora una data di uscita.

Garlfield nasce dal genio del fumettista Jim Davis ed è un gattone arancione cinico e pigro. Le sue avventure sono condivise dal proprietario Jim Arbuckle e dal compagno Odie, un cane giallo con le orecchie marroni presente anche nelle due pellicole, interpretato da un bassotto. Il fumetto è apparso per la prima volta nel 1978, divenendo nel tempo, con le sue 2.580 apparizioni in giornali e riviste, il fumetto più diffuso nel mondo. I dettagli della trama di questo film non sono ancora stati svelati, così come non è stato scelto un titolo.

La produzione con a bordo Chris Pratt

La sceneggiatura sarà scritta da David Reynolds (“Alla ricerca di Nemo”) mentre dietro la macchina da presa figurerà Mark Dindal (“Chicken Little”, “Emperor’s New Groove”). Alcon ha acquisito i diritti da Davis, che sarà anche produttore esecutivo con Bridget McMeel di Amuse e Craig Sost. John Cohen (“Cattivissimo me”, “Angry Birds”) e Steven P. Wegner produrranno insieme ai protagonisti della Alcon Kosove e Johnson. Insieme ad Alcon Entertainment, DNEG Animation animerà e produrrà il film. Il CEO di DNEG Namit Malhotra e il presidente di DNEG Tom Jacomb fungeranno da produttori.

In passato Garfield ha avuto la voce di Bill Murray sia nel film del 2004 che nel suo sequel del 2006. Entrambe le pellicole della 20th Century Fox, hanno avuto un buon successo commerciale nonostante abbiano ricevuto recensioni pessime.

Per Chris Pratt non si tratta della prima esperienza come doppiatore, l’attore infatti è stato ingaggiato per il doppiaggio del film Disney e Pixar “Onward” e il franchise di giocattoli della Warner Bros. “Lego Movie”. Inoltre figurerà come voce di Mario nel nuovo “Super Mario Bros.” della Universal, in cui sarà affiancato da un cast di voci stellato che include Charlie Day nei panni di Luigi, Anya Taylor-Joy nei panni della Principessa Peach, Jack Black nei panni di Bowser e Seth Rogen nei panni di Donkey Kong.

Pratt, in carne e ossa è stato visto l’ultima volta nell’epopea fantascientifica di Amazon “The Tomorrow War” e apparirà successivamente in “Jurassic World: Dominion“. L’attore è rappresentato da UTA, Rise Management e Sloane, Offer, Weber e Dern. Reynolds è rappresentato da The Gersh Agency.

Roberta Rosella

02/11/2021