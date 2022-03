Chris Pine si sbilancia sul nuovo “Dungeons & Dragons”

Ogni giocatore di “Dungeons & Dragons” sa che una buona avventura deve avere la sua giusta dose di emozioni, sorprese e belle risate. E secondo la star Chris Pine, questo è esattamente ciò che si sta ottenendo sul set dell’adattamento cinematografico della Paramount dell’amato franchise di giochi di ruolo.

“Dungeons & Dragons”: la star non rivela trama, ma lascia intendere molto

Durante un’intervista esclusiva per All the Old Knives con Steve Weintraub di “Collider”, Chris Pine ha parlato di ciò che i fan possono aspettarsi dall’attesissimo film, rivelando le influenze inaspettate che i registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein stanno usando nella loro interpretazione del franchise.

Con protagonisti avventurieri di alto livello di Hollywood come Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis e Regé-Jean Page, il nuovo film di “Dungeons & Dragons “non bada a spese per riportare l’amato franchise di giochi di ruolo sul grande schermo. Come dovrebbe, dal momento che l’adattamento di “Dungeons & Dragons” con Jeremy Irons, Marlon Wayans e Thora Birch è stato un completo flop, disprezzato dalla critica, dal pubblico e anche dai giocatori .

Quando gli è stato chiesto se poteva fornire qualche dettaglio in più sul nuovo adattamento, Pine ha fatto del suo meglio per mantenere segreta la trama del film. La star, tuttavia, ha rivelato alcuni dettagli interessanti sul tono del film. Queste le sue parole:

“Oddio. Bene, quello che dirò è che ci siamo divertiti moltissimo a realizzarlo. Ci sono state molte risate. Il modo in cui l’ho descritto, è come “Il Trono di Spade” mescolato con una piccola “Principessa Sposa”, solo un pizzico di “Santo Graal”. È molto divertente. Ha un sacco di emozioni. C’è ancheun po’ di Goonies lì dentro. Il mio personaggio, è l’organizzatore di feste per eccellenza. Penso che sarà davvero buono. Voglio dire, chissà, ma penso che abbiamo una buona possibilità e John e John sono dei killer. Conoscono la commedia e conoscono il cuore e abbiamo avuto un ottimo cast e ci siamo divertiti a farlo. E questo è tutto ciò che puoi chiedere”.

Le parole di Pine spiazzano tutti

Ha senso che il nuovo “Dungeons & Dragons” sia ispirato da “The Goonies”. Il gioco di ruolo da tavolo è stato pubblicato per la prima volta nel 1974, ma ha avuto il suo più grande boom negli anni ’80. Non sorprende che le produzioni ambientate in quel decennio, come “Stranger Things”, tendano a utilizzare il gioco per riprodurre correttamente le tendenze del periodo. Ci si aspetta anche che il nuovo film abbia tratto ispirazione da “Il Trono di Spade”, dato che i draghi sono i veri protagonisti del cast. Oltre a ciò, una buona versione di “Dungeons & Dragons” presenta sempre regni lontani, guerre, tradimenti e tutto il resto. Insomma, fin qui le parole di Chris Pine non stupiscono.

Ora, il riferimento ai “Monty Python” e al “Santo Graal” è un po’ sorprendente. Anche se il film del gruppo comico britannico è una classica avventura medievale. Non ci aspettavamo che il nuovo film di “Dungeons & Dragons” fosse una commedia. Infine, c’è l’ispirazione ad una “Principessa Sposa”. E questo è ancor più sorprendente. Dalle parole di Pine pare che il film mescolerà commedia romantica, avventura per famiglie e dramma di guerra epico. Siamo davvero incuriositi nel vedere il risultato di questo audace progetto, speriamo al più presto.