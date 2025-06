Chris Hemsworth si prepara per Avengers: Doomsday con un allenamento più funzionale e meno massiccio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Chris Hemsworth, noto per il suo ruolo iconico di Thor, sta affrontando un cambiamento significativo nel suo regime di allenamento in vista delle riprese di “Avengers: Doomsday“. Le nuove informazioni rivelano che l’attore australiano sta seguendo un programma di fitness meno intenso rispetto al passato, ma che mira a migliorare la sua efficienza fisica. Queste modifiche sono state condivise dal suo personal trainer, Luke Zocchi, in un’intervista con l’Independent, dove ha descritto il nuovo approccio all’allenamento dell’attore.

Un approccio diverso all’allenamento

Nell’intervista, Luke Zocchi ha spiegato che il nuovo metodo di allenamento di Chris Hemsworth non prevede i carichi di lavoro estremi a cui l’attore era abituato in precedenza. “Non si è avvicinato nemmeno lontanamente ai carichi di lavoro del passato”, ha affermato Zocchi, sottolineando come, nonostante ciò, Hemsworth “appaia ugualmente grandioso”. Questo cambiamento riflette una nuova filosofia di allenamento, che si concentra sull’ascolto del corpo e sull’evitare il sovraccarico, un approccio che Zocchi ha descritto come una risposta naturale all’invecchiamento.

Il personal trainer ha scherzato dicendo: “Mi dispiace dirlo, ma credo che stiamo semplicemente invecchiando”. Questo commento evidenzia come la preparazione fisica di un attore possa evolversi nel tempo, spostando l’attenzione da risultati estremi a un benessere generale e a una funzionalità migliorata. L’idea è quella di trovare un equilibrio tra la forma fisica e la salute, evitando di spingersi oltre i limiti.

La preparazione fisica per Avengers: Doomsday

Chris Hemsworth ha interpretato Thor per la prima volta nel 2011 e, da allora, ha dovuto affrontare sfide fisiche sempre più impegnative. L’ultima apparizione del Dio del Tuono è stata in “Thor: Love and Thunder” nel 2022, dove ha dovuto seguire un regime di allenamento rigoroso per apparire imponente. Tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria, le riprese di “Avengers: Doomsday” sono state ritardate, dando a Hemsworth un anno di tempo per prepararsi. Durante questo periodo, ha anche lavorato per la sua docuserie “Limitless” su Disney+, che ha comportato un intenso allenamento fisico, incluso il traino di un camion.

Zocchi ha spiegato che, in quel periodo, c’era una pressione maggiore per apparire massicci, poiché si pensava che potesse essere l’ultima volta che Hemsworth avrebbe interpretato Thor. “Poteva essere l’ultima volta che avrebbe interpretato Thor, quindi voleva apparire enorme”, ha detto Zocchi. Tuttavia, per il nuovo film, Hemsworth ha espresso incertezze riguardo alla sua preparazione, affermando: “Non so se voglio farlo di nuovo”.

Un allenamento più funzionale e una dieta rilassata

Per “Avengers: Doomsday“, Chris Hemsworth ha scelto un programma di allenamento che si concentra su un fisico meno massiccio e più funzionale. Il regime include sollevamento pesi a giorni alterni, combinato con esercizi di spinte, trazioni e lavori per le gambe, che comprendono movimenti classici per l’aumento della massa muscolare. Zocchi ha posto particolare attenzione a braccia e spalle, poiché il nuovo costume di Thor metterà in risalto queste aree.

Anche la dieta di Hemsworth per il nuovo film sarà meno rigida rispetto al passato. “Sarà interessante vedere quanto sarà diverso nel film”, ha commentato Zocchi. “Non credo che sarà grosso come in ‘Love and Thunder‘, e nemmeno quello era l’obiettivo”. L’attore si sentiva a disagio con la quantità di cibo che doveva consumare in precedenza, e ora segue un regime alimentare più flessibile, con quattro o cinque pasti al giorno, senza l’obbligo di ingozzarsi.

Questi cambiamenti nel regime di allenamento e nella dieta di Chris Hemsworth rappresentano un’evoluzione significativa nella sua preparazione per il ruolo di Thor, puntando a un equilibrio tra prestazioni fisiche e benessere personale.

