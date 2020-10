In un’intervista al Jimmy Kimmel Live! l’attore Chris Evans ha rivelato che il presidente Donald Trump ha rifiutato per due volte di rilasciare un’intervista al suo sito A Starting Point.

A Starting Point: il lavoro di Chris Evans in politica e il mancato incontro con Donald Trump

A inizio 2020 Chris Evans aveva dichiarato la sua volontà di creare un sito di informazione dedicato alla politica, che potesse rappresentare un mezzo per conoscere e seguire la politica statunitense, in vista delle elezioni presidenziali 2020. Il sito dal nome A Starting Point è stato lanciato nel luglio e con i suoi contenuti, brevi video nei quali i politici spiegano le proprie idee e azioni, si è affermato come un mezzo di informazione, un punto di partenza, appunto, per conoscere e poi approfondire le tematiche politiche contemporanee.

In questi giorni in un’intervista al Jimmy Kimmel Live! l’attore interprete di Captain America ha spiegato che ha invitato Donald Trump a parlare per il suo sito di informazione, A Starting Point, ma per due volte il presidente americano si è rifiutato. Chris Evans ha poi continuato esponendo il suo pensiero al riguardo: “Ha detto di no due volte, che quindi è come ‘Beh, ho fatto la mia parte’”.

Non è la prima volta che l’attore mostra interesse verso la politica americana, infatti insieme ad altre star della Marvel ha preso parte a una raccolta di fondi per il candidato Joe Biden e Kamala Harris.

Chris Evans rispondendo alle domande dei fan sul suo possibile ritorno nel mondo Marvel e sulla sua esperienza attuale nel mondo della politica ha rivelato: “Hollywood può intimidire perché le persone si aspettano qualcosa da te. Nessuno si aspettava nulla da me a Washington, quindi quando le aspettative sono basse, io prospero”.

In attesa di rivederlo, forse, nei panni di un personaggio Marvel Chris Evans continua il suo impegno nella politica anche, e soprattutto, l’avvicendarsi delle elezioni presidenziali.

Chiara Canova

30/10/2020