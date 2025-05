Chris Evans spiega la sua assenza al Festival di Cannes 2025: il compleanno della madre prima di tutto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes 2025 ha visto la presentazione del nuovo film di Ethan Coen, “Honey Don’t“, ma uno dei protagonisti, Chris Evans, non era presente. La sua assenza ha suscitato curiosità tra i fan e i media, portando l’attore a chiarire la situazione attraverso un post sui social. Scopriamo i dettagli di questa vicenda e le informazioni sul film.

La mancata apparizione di Chris Evans a Cannes

Il Festival di Cannes è uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno, e la presenza di star come Chris Evans è sempre un momento di grande interesse. Quest’anno, il red carpet avrebbe dovuto accogliere l’attore, noto per il suo ruolo di Captain America, in occasione della première di “Honey Don’t“. Tuttavia, Evans ha scelto di non partecipare, lasciando i fan a chiedersi il motivo della sua assenza.

Insieme a Margaret Qualley, che interpreta il ruolo principale, il cast del film comprendeva anche nomi noti come Aubrey Plaza, Charlie Day e Billy Eichner. Questi attori hanno partecipato attivamente alle varie attività del festival, tra cui conferenze stampa e servizi fotografici. La mancanza di Evans ha generato speculazioni, con alcuni che ipotizzavano un suo impegno sul set di “Avengers: Doomsday“, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Per chiarire la situazione, Chris Evans ha utilizzato il suo profilo Instagram, spiegando ai suoi follower: “Vorrei essere stato con il mio incredibile cast e i filmmaker a Cannes, ma era il 70esimo compleanno di mia madre e ci sono delle cose che semplicemente non si possono perdere! Congratulazioni a tutti!!”. Questo messaggio ha messo fine alle speculazioni, rivelando che la sua assenza era legata a un’importante celebrazione familiare.

La trama di “Honey Don’t”

“Honey Don’t” è una dark comedy che ruota attorno alla figura di un’investigatrice privata, interpretata da Margaret Qualley. La protagonista, Honey O’Donahue, si trova a dover indagare su una misteriosa chiesa, la cui gestione è affidata al personaggio di Chris Evans. La trama si sviluppa attorno a una serie di morti bizzarre che sembrano collegate tra loro, creando un’atmosfera intrigante e ricca di colpi di scena.

Il film è stato scritto e diretto da Ethan Coen, in collaborazione con sua moglie, Tricia Cooke. Oltre ai già citati, il cast include anche Lera Abova, Jacnier, Gabby Beans, Talia Ryder, Kristen Connolly, Lena Hall, Don Swayze, Josh Pafchek, Kale Browne, Alexander Carstoiu e Christian Antidormi. La combinazione di un cast talentuoso e una trama avvincente promette di catturare l’attenzione del pubblico, rendendo “Honey Don’t” uno dei film più attesi della stagione.

La partecipazione di Chris Evans al progetto, sebbene non presente al festival, dimostra il suo impegno nel portare avanti ruoli diversificati e interessanti, lontano dall’immagine di supereroe che lo ha reso celebre. La sua scelta di dare priorità alla famiglia in un’occasione così significativa riflette un valore importante, che molti fan possono apprezzare.

