Chris Evans nei panni di Gene Kelly?

Un nuovo ingaggio per Chris Evans

Chris Evans è in trattative per vestire i panni del leggendario attore Gene Kelly in un progetto cinematografico in sviluppo prodotto da John Logan.

Secondo una fonte vicina al progetto, il film ancora senza titolo si basa su un’idea originale di Evans e segue le vicende di un ragazzo di 12 anni che lavora alla MGM Lot negli anni ’50 e trova un amico immaginario nel grande Gene Kelly mentre è impegnato con il suo ultimo film.

Sebbene uno studio non sia ancora legato al progetto, Evans è pronto a produrre il film insieme a Logan, che sta scrivendo la sceneggiatura. Rian Johnson e Ram Bergman produrranno attraverso la loro società T-Street Productions, così come Mark Kassen. Evans, Johnson e Bergman hanno lavorato insieme per l’ultima volta in “Cena con delitto – Knives Out” del 2019, il cui sequel è in post-produzione.

John Logan e Chris Evans

John Logan, tre volte candidato all’Oscar, è noto per la sceneggiatura del colossal “Il gladiatore” di Ridley Scott, di “The Aviator” di Martin Scorsese, “Sweeney Todd” di Tim Burton e di “Skyfall”.

Evans, meglio conosciuto per aver interpretato Steve Rogers/Captain America nel Marvel Cinematic Universe, ha davanti a sé un 2022 pieno di lavoro. I suoi progetti attuali includono il film d’animazione “Lightyear”, in cui doppia il personaggio iconico di “Toy Story” Buzz Lightyear. È inoltre protagonista di “The Grey Man”, dei fratelli Russo su un ex agente della CIA diventato latitante (Ryan Gosling) che viene braccato dal suo ex collega (Evans). Ana de Armas, Dhanush, Michael Gandolfini, Regé-Jean Page e Billy Bob Thornton completano il cast del film.

Deadline è stata la prima testata a riportare la notizia del nuovo film di Evans e Logan.

Roberta Rosella

05/01/2022