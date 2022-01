Chris Evans con Dwayne Johnson in “Red One”

Secondo quanto rilasciato in esclusiva da Deadline, Chris Evans lavorerà accanto a Dwayne Johnson in un film dal titolo “Red One”, ambientato nel periodo natalizio e realizzato per Amazon Studios.

Una commedia natalizia per Chris Evans

Il film, che con molta probabilità sarà girato quest’anno, è una commedia d’azione e avventura in giro per il mondo. I dettagli sulla trama sono ancora tenuti nascosti.

Il progetto nasce da una storia originale del presidente della produzione di Seven Bucks Productions Hiram Garcia, che Amazon Studios ha ottenuto dopo una guerra di offerte altamente competitiva l’anno scorso. Dietro la macchina da presa troveremo Jake Kasdan (franchise di “Jumanji”), mentre l’artefice della sceneggiatura è Chris Morgan, frequente collaboratore di Seven Bucks Productions, che in precedenza ha lavorato per la casa di produzione a titoli come “Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw”, “The Fate of the Furious”, “Fast & Furious 7”, “Fast & Furious 6” e “Fast & Fast 5”.

I dettagli della produzione

Jake Kasdan produce con la sua società di produzione The Detective Agency, insieme a Melvin Mar e al co-produttore Sky Salem Robinson, con Morgan per Chris Morgan Productions, e Johnson, Hiram Garcia e Dany Garcia per Seven Bucks Productions.

Johnson ha annunciato il suo coinvolgimento con “Red One”, previsto per le vacanze del 2023, ravvivando la collaborazione con Kasdan a Seven Bucks sulla scia dei successi precedenti, basti pensare a pellicole come “Jumanji – Benvenuti nella giungla” (2017) e “The Next Level” (2019), che hanno incassato collettivamente 1,7 miliardi di dollari in tutto il mondo. Mentre Johnson ed Evans sono apparsi entrambi nella commedia “Free Guy” di Shawn Levy del 2021 per Disney, “Red One” è il primo film in cui la coppia sarà la protagonista insieme.

Evans è meglio conosciuto per il suo ruolo di Steve Rogers (alias Super Soldier Captain America) nei film Marvel “Captain America: The First Avenger”, “The Avengers”, “Captain America: The Winter Soldier”, “Avengers: Age of Ultron”, “Ant-Man”, “Captain America: Civil War”, “Spider-Man: Homecoming”, “Avengers: Infinity War”, “Captain Marvel” e “Avengers: Endgame”. L’attore sarà il prossimo protagonista nel film dei fratelli Russo “The Grey Man” per Netflix e come voce di Buzz Lightyear in “Lightyear”, che uscirà negli Stati Uniti il ​​17 giugno. È anche al lavoro su un progetto ancora senza titolo in cui interpreterà Gene Kelly, che lo vede coinvolto anche nella produzione, e reciterà nel prossimo film di Apple dal titolo “Ghosted”.

Roberta Rosella

24/01/2022