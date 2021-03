Chloe Grace Moretz sarà nel nuovo film Hulu “Mother / Android”

Hulu ha acquisito i diritti statunitensi del nuovo thriller fantascientifico “Mother / Android”, che vede Chloë Grace Moretz tornare al genere dopo l’adattamento YA di “The 5th Wave”.

“Mother / Android”: il nuovo film Hulu

Mattson Tomlin dirige il suo debutto cinematografico, recentemente accreditato come co-sceneggiatore del prossimo film della DC “The Batman”. Il suo collega co-sceneggiatore di Batman, Matt Reeves, è il produttore del film, con Algee Smith e Raul Castillo che recitano insieme a Moretz.

Secondo una versione ufficiale di Hulu, “Mother / Android” si svolge nel prossimo futuro durante una guerra con un’intelligenza artificiale. Chloë Grace Moretz interpreta Georgia, una ragazza incinta, che deve viaggiare attraverso No Man’s Land – una roccaforte della rivolta degli androidi – con il suo fidanzato (Algee Smith) prima di partorire.

Tomlin ha commentato l’acquisizione di “Mother / Android” da parte di Hulu, condividendo una dichiarazione secondo cui il film è “un lavoro d’amore”. “Mi sento estremamente fortunato ad avere Hulu che porta il film al pubblico entro la fine dell’anno. ”

Reeves ha continuato descrivendo il progetto come “un intimo film di fantascienza che è allo stesso tempo bello ed estremamente personale, con una performance potente e piena di sentimento di Chloë Moretz”.

Chloe Grace Mortez e Algee Smith: la coppia di stelle nascenti

Algee Smith è anche una grande stella nascente da tenere d’occhio, derivante dagli attuali premi di “Judas and the Black Messiah” e dalla serie di successo della HBO “Euphoria”.

Chloë Grace Moretz ha recentemente ottenuto grandi elogi per il suo ruolo come capitano della Seconda Guerra Mondiale che si confronta con una creatura soprannaturale mentre protegge un pacchetto top secret in “Shadow in the Cloud”.

L’attrice recita anche in “Tom e Jerry” della Warner Bros / HBO Max che hanno recentemente rappresentato la migliore apertura per un film per famiglie durante la pandemia con $ 14,1 milioni. È anche pronta a riprendere il suo ruolo di voce fuori campo di Mercoledì nel prossimo sequel della MGM de “La famiglia Addams”.

I suoi crediti cinematografici includono “500 giorni insieme”, il franchise “Kick-Ass”, “Inside Out”, “The Equalizer”, “Suspiria”, “Sils Maria” e “Cattivi vicini 2”.

Hulu farà il suo debutto con “Mother / Android” nel 2021.

Federica Contini

11/03/2021