Chiusura anticipata per “The Couple”: il reality di Ilary Blasi verso la fine

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il reality game “The Couple“, condotto da Ilary Blasi, ha visto un rapido declino di ascolti fin dalla sua prima messa in onda. Il programma, trasmesso su Canale 5, ha esordito con un buon risultato di 2 milioni e 234 mila spettatori, raggiungendo un share del 18,55%. Tuttavia, il secondo appuntamento ha registrato un crollo significativo, scendendo al 13%. Anche le performance online e su Mediaset Extra non sono state all’altezza delle aspettative, portando l’azienda a considerare la chiusura anticipata della trasmissione. La notizia è stata diffusa dal redattore Hit attraverso la sua piattaforma Substack.

La possibile data della finale di “The Couple”

Secondo le ultime indiscrezioni, la finale di “The Couple” potrebbe essere anticipata di tre puntate rispetto al programma originale. La nuova data per la conclusione del reality game è fissata per lunedì 5 maggio. Questa decisione è stata presa in seguito al calo di ascolti della seconda puntata, che ha spinto la produzione a riconsiderare la durata del programma. Inoltre, si vocifera che il montepremi di un milione di euro previsto inizialmente potrebbe subire una riduzione, in linea con la diminuzione delle puntate. Le dichiarazioni del redattore Hit indicano che “magari anche il montepremi potrebbe essere opportunamente tarato verso il basso rispetto alle cinque puntate prodotte”.

Le prossime puntate saranno decisive per capire se ci saranno conferme o smentite riguardo a questa chiusura anticipata. La puntata in programma per domani sera, che coincide con un giorno festivo, potrebbe ulteriormente influenzare gli ascolti, con il rischio di un ulteriore calo.

L’arrivo de “L’Isola dei Famosi” il 12 maggio

Con la possibile chiusura di “The Couple“, si fa strada l’ipotesi che la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” possa debuttare già il 12 maggio su Canale 5. Il reality adventure sarà condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato. La domanda che molti si pongono è se questo nuovo programma riuscirà a ottenere ascolti migliori rispetto ai suoi predecessori, come il Grande Fratello e, in particolare, “The Couple“.

I naufraghi che potrebbero partecipare a questa edizione sono già stati oggetto di speculazioni. Tra i nomi circolati ci sono Claudio Sona, il primo tronista gay di “Uomini e Donne“, Carmen Russo, Antonella Mosetti, Angelo Fomeo, l’allenatore di calcio Serse Cosmi, Delia Duran, moglie di Alex Belli, Chiara Balistreri, la giornalista sportiva MariaLuisa Jacobelli, Letizia Paternoster e DJ Shorty. Con un cast così variegato, le aspettative sono alte, ma resta da vedere se il programma saprà conquistare il pubblico o se seguirà il destino di altri reality recenti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!