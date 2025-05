Chiusura anticipata per “The Couple”: flop per il reality di Mediaset

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show “The Couple”, trasmesso su Canale 5, ha chiuso i battenti il 9 maggio, segnando un fallimento clamoroso per Mediaset. Con un montepremi di un milione di euro, il programma ha visto protagoniste diverse coppie, ma non è riuscito a conquistare il pubblico. La decisione di interrompere il format è stata comunicata ufficialmente, lasciando i concorrenti sorpresi e senza parole. Le reazioni sui social network da parte dei partecipanti sono state immediate, rivelando un mix di emozioni e commenti.

La reazione dei concorrenti alla chiusura

La notizia della chiusura ha colto di sorpresa molti concorrenti, che si trovavano ancora nella Casa e stavano commentando le dinamiche del programma. Antonino Spinalbese ha condiviso alcuni scatti che lo ritraggono mentre torna alla vita quotidiana, accompagnati dalla frase “Cosa sarà”. Anche Belen Rodriguez, ex compagna di Spinalbese, ha pubblicato un video con la figlia Luna Marì, confermando il ritorno a casa dell’hair stylist.

Al contrario, Jasmine Carrisi ha scelto di mantenere il silenzio riguardo alla situazione, mentre Pierangelo Greco ha voluto esprimere la sua gratitudine a chi lo ha sostenuto durante l’esperienza: “Che esperienza fantastica! Grazie mille a tutti per il sostegno e l’amore. Non ve lo posso spiegare! Grazie, grazie, grazie”. Nonostante il flop, Greco sembra aver apprezzato il percorso vissuto all’interno del reality.

Le parole di Manila Nazzaro e Benedicta Boccoli

Manila Nazzaro, insieme a Stefano Oradei, ha voluto ringraziare i fan per il supporto ricevuto, affermando: “Siamo tornati, siamo a casa. Grazie a tutti per il sostegno, per le parole d’affetto e le critiche. Noi ci siamo presi tutto, anche perché vi abbiamo comunque tenuto compagnia e questo ci fa piacere”. La coppia ha mostrato un atteggiamento positivo nonostante la chiusura del programma.

Benedicta Boccoli, invece, ha affrontato il tema della chiusura in modo più diretto, esprimendo il suo dispiacere per la fine del reality. Ha sottolineato l’importanza del milione di euro destinato in beneficenza all’ospedale per il reparto di terapia intensiva pediatrica: “Ragazzi, sono appena tornata a casa. Volevo dirvi che ci dispiace molto che sia finito ‘The Couple’. Infondo abbiamo fatto del bene, perché questo milione va all’ospedale per il reparto di terapia intensiva dei bambini”. Nonostante il suo rammarico, ha ringraziato i fan per il supporto ricevuto.

Le ultime reazioni e il silenzio di alcuni concorrenti

Alcuni concorrenti hanno scelto di condividere le loro emozioni attraverso i social. Giorgia Villa ha postato foto che la ritraggono all’interno della Casa, accompagnate da emoticon che esprimono commozione. Andrea Tabanelli, al contrario, non ha ancora rilasciato commenti dopo la chiusura del programma. La sorella di Benedicta, Brigitta Boccoli, ha preferito mantenere il silenzio, lasciando i fan in attesa di aggiornamenti.

La chiusura di “The Couple” rappresenta un episodio significativo nel panorama dei reality show italiani, evidenziando le sfide che i format devono affrontare per attrarre il pubblico. Con la decisione di Mediaset di interrompere il programma prima della finale, si pone una riflessione sulle dinamiche del mondo televisivo e sulle aspettative del pubblico.

