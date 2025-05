Chiusura anticipata di The Couple: il reality game di Canale 5 termina inaspettatamente

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La chiusura prematura del reality game “The Couple” ha sorpreso il pubblico e i concorrenti, dopo che la quarta puntata ha registrato ascolti deludenti. Con un misero 7.7% di share, Canale 5 ha deciso di interrompere il programma, originariamente previsto per concludersi l’11 maggio. La decisione di Mediaset di chiudere il reality ha portato alla devoluzione del montepremi in beneficenza e ha richiesto ai partecipanti di lasciare immediatamente la casa.

La reazione dei concorrenti

Dopo l’annuncio della chiusura, i concorrenti hanno espresso le loro emozioni sui social media. Tra i primi a commentare è stato Pierangelo Greco, il quale ha condiviso un messaggio di gratitudine su Instagram. Il parrucchiere, amico di Jasmine Carrisi, ha ringraziato i fan per il supporto ricevuto durante l’esperienza: “Grazie mille a tutti per il sostegno e l’amore…Non ve lo so spiegare! Grazie, grazie, grazie…” Nonostante la fine inaspettata del programma, Pierangelo ha descritto il suo tempo nella casa come un’esperienza emozionante, affermando: “Ragazzi che esperienza fantastica!”

Anche Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei hanno condiviso i loro pensieri al termine del reality. Tornati a casa, hanno pubblicato un video su Instagram per ringraziare i loro sostenitori: “Ciao a tutti ragazzi…Siamo tornati, back home, qui a casa, siamo nella nostra casa…Allora, grazie a tutti voi per il sostegno, per le parole di affetto…” Hanno anche riconosciuto le critiche ricevute, affermando di averle accolte con serenità: “Ci siamo presi tutto…” Manila e Stefano hanno espresso la loro soddisfazione per aver intrattenuto il pubblico durante la loro permanenza nella casa: “Noi vi abbiamo tenuto un po’ di compagnia e questo devo dire che ci fa molto piacere…Grazie e un bacio da The Couple, la coppia…Guardate abbiamo ancora le valige in mezzo alla stanza…”

Le polemiche di Striscia La Notizia

Poco prima della chiusura del programma, il noto tg satirico “Striscia La Notizia” ha sollevato dubbi riguardo alla coppia Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Durante l’ultima puntata, il programma ha messo in evidenza una presunta irregolarità emersa durante un gioco. “Striscia” ha chiesto che il gioco fosse ripetuto, ma Mediaset ha deciso di non procedere in questo senso. Invece, la rete ha optato per la chiusura definitiva del reality, devolvendo il montepremi in beneficenza.

Questa situazione ha suscitato diverse reazioni tra i telespettatori e i fan del programma, che si sono interrogati sulle motivazioni che hanno portato a una decisione così drastica. La chiusura di “The Couple” segna un altro capitolo nella storia dei reality show italiani, evidenziando le sfide che i programmi devono affrontare per mantenere l’interesse del pubblico. La situazione attuale solleva interrogativi su come i produttori e le reti televisive gestiranno i futuri reality, soprattutto in un contesto di ascolti sempre più competitivi.

